فليك قد يقلب موازين أولى صفقات برشلونة
حدد هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، أول مطالبه لتدعيم العملاق الكتالوني في الموسم المقبل.
وتولى فليك المهمة في الساعات القليلة الماضية خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم المنقضي.
وبحسب صحيفة (سبورت) الكتالونية، فإن فليك يرغب في تدعيم مركز خط الوسط بلاعب مميز، خاصة أنه يعتمد على طريقة 4-2-3-1 ويعول على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب.
ويتصدر اسم غوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا قائمة المرشحين لتدعيم هذا المركز في البارسا خلال الموسم المقبل.
وينتهي عقد كيميش في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.
وترددت أنباء رفض كيميش فكرة الرحيل عن بايرن ميونخ إلى برشلونة في الفترة الماضية، إلا أن صحيفة سبورت كشفت عن تمسك فليك بهذه الصفقة لتدعيم خط الوسط.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العرض المالي لم يكن مرضيًا للاعب بايرن من أجل التحرك إلى برشلونة، ولكن تولي فليك قيادة العملاق الكتالوني بجانب إمكانية تكرار الثنائية التي تقود تشكيلة ألمانيا في خط الوسط بينه وبين إلكاي غوندوغان من الأمور التي قد تقلب الموازين في هذه الصفقة.
وتدرب كيميش مع فليك في صفوف منتخب ألمانيا بجانب بايرن ميونخ، واعتمد عليه المدير الفني بصورة كبيرة في خط الوسط.