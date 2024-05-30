فليك قد يقلب موازين أولى صفقات برشلونة

وبحسب صحيفة (سبورت) الكتالونية، فإن فليك يرغب في تدعيم مركز خط الوسط بلاعب مميز، خاصة أنه يعتمد على طريقة 4-2-3-1 ويعول على لاعبي ارتكاز في وسط الملعب.

ويتصدر اسم غوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا قائمة المرشحين لتدعيم هذا المركز في البارسا خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيميش في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.