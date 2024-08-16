دعا الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي الجديد جماهير الفريق بالصبر قبل المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي حامل اللقب بعد غد الأحد، مع محاولة المدرب الإيطالي تعديل أوضاع الفريق اللندني بعد مواسم مخيبة للآمال.

وتعاقد تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس مع ماريسكا (44 عاما) في يونيو الماضي بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الشامبيونشيب) وحقق معه العودة للبريمرليغ في موسمه الأول مع الفريق.

وقال ماريسكا، الذي قضى فترة ضمن طاقم بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، اليوم الجمعة "سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات، الفارق الكبير بيننا وبين الأندية الأخرى في الوقت الحالي هو الوقت فقط".

وأضاف: " بعض الأندية تعمل مع مدربها منذ ثماني سنوات، لذا مع مرور الوقت سنتمكن من تقليص الفجوة ونأمل أن يحدث ذلك قريبا، نحن مطالبون بالصبر حتى نرى هذا الفريق قادرا على أن يؤمن بحظوظه في المراهنة على المراتب الأولى".

وقال المدرب الإيطالي: "في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأنه عذر من جانب المدربين، وأعلم أن التوقيت في كرة القدم أمر صعب، ولكن في حالتنا، من خلال العملية والأفكار، سنتمكن من سد الفجوة".

وتابع:"نحتاج إلى دعم الجماهير لأنه عندما تكون في الملعب وتستطيع سماعهم خلف الفريق، فإن الأمر يشبه وجود 12 لاعبا، إذا دعمونا وتحلوا بالصبر، فسوف نرد لهم الجميل بالأداء والنتائج".

وسيخوض تشيلسي المباراة في غياب قائده ريس جميس (24 عاما) بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

كما أن لاعب الوسط كونور كالاغر يتدرب منفردا ولن يكون متاحا للمشاركة في مباراة الأحد على ملعب ستامفورد بريدج.

وأنفق تشيلسي نحو 160 مليون جنيه إسترليني (206.50 مليون دولار) على ضم لاعبين جدد من بينهم الجناح البرتغالي بيدرو نيتو ولاعب الوسط كيرنان ديوسبري-هال وحارس المرمى فيليب يورغنسن.