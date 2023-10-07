ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يحقق فوزًا ثمينًا على لوتون

هز الوافد الجديد ميكي فان دن فن الشباك ليقفز توتنهام هوتسبير بعشرة لاعبين إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مضيفه لوتون تاون، اليوم السبت.

وتلقى توتنهام ضربة قوية بطرد إيف بيسوما لحصوله على إنذارين في نهاية الشوط الأول.

لكن المدافع الهولندي، البالغ من العمر 22 عامًا، أحرز هدفه بعد تمريرة من جيمس ماديسون بعد سبع دقائق من الشوط الثاني.

ورفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي، حامل اللقب، والذي يحل ضيفًا على آرسنال ثالث الترتيب غدًا الأحد.