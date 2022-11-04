رسميًا.. تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا يغيب عن كأس العالم

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس أن بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بعد استبعاده لما يصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وجاء غياب بن تشيلويل قبل أسبوع واحد على إعلان المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلته النهائية للبطولة.

وخرج تشيلويل مصابا في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وأمسك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بمؤخرة فخذه الأيسر بعدما ركض بسرعة وسقط على الأرض، قبل أن يساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب.

وأظهرت صور اللاعب وهو يغادر ستامفورد بريدج على عكازين.

وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر.

وخاض تشيلويل 17 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكنه لم يشارك.