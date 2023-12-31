ترتيب الدوري السعودي: النصر يكتسح التعاون برباعية

اكتسح فريق النصر السعودي نظيره التعاون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ19 للدوري السعودي لكرة القدم.

سجل أشرف المهيدوي هدف التعاون الأول في الدقيقة 13، ليرد النصر سريعا من خلال تسجيل التعادل في الدقيقة 26 عن طريق لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وأحرز النصر ثاني أهدافه بواسطة لابورت في الدقيقة 35، ثم عزز أوتافيو أهداف "العالمي"، بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 50.

ونجح كريستيانو رنالدو في تسجيل هدف رائع برأسه ليوقع على رابع أهداف "العالمي" في الدقيقة 92 من عمر اللقاء الذي انتهى برباعية لهدف للضيوف على حساب التعاون.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.