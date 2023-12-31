ترتيب الدوري السعودي: النصر يكتسح التعاون برباعية
اكتسح فريق النصر السعودي نظيره التعاون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ19 للدوري السعودي لكرة القدم.
سجل أشرف المهيدوي هدف التعاون الأول في الدقيقة 13، ليرد النصر سريعا من خلال تسجيل التعادل في الدقيقة 26 عن طريق لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وأحرز النصر ثاني أهدافه بواسطة لابورت في الدقيقة 35، ثم عزز أوتافيو أهداف "العالمي"، بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 50.
ونجح كريستيانو رنالدو في تسجيل هدف رائع برأسه ليوقع على رابع أهداف "العالمي" في الدقيقة 92 من عمر اللقاء الذي انتهى برباعية لهدف للضيوف على حساب التعاون.
بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.
وفي مباراة أخرى، سجل عبد الله رديف هدفا قبل النهاية بخمس دقائق ليقود الشباب للعودة للانتصارات بفوزه 1-صفر على ضيفه الوحدة.
ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11 متأخرا بفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز التاسع.
وفي وقت سابق اليوم، تصدى القائم والعارضة لفرصتين خطيرتين للفتح ليتعادل دون أهداف مع ضيفه الأخدود.
وأرسل المغربي مراد باتنة تمريرة عرضية متقنة حولها الجزائري سفيان بن دبكة بضربة رأس رائعة نحو مرمى الأخدود لكنها ارتطمت في القائم الأيمن للحارس باولو فيتور في الدقيقة السادسة من البداية.
وأرسل باتنة تسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 72.
وتوقفت المباراة عدة دقائق بعد ارتطام رأس فيتور بالعارضة ليتلقى العلاج قبل أن يستكمل المباراة للنهاية.
وتعادل الفتح، بطل نسخة 2013، للمرة الخامسة في 19 مباراة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس مقابل 20 نقطة للأخدود في المركز 12.
وتأجلت مباراة الطائي مع الاتحاد حامل اللقب بسبب سوء الأحوال الجوية.