حقيقة رغبة النصر السعودي في ضم نجم ريال مدريد

ولكن الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، المختص بأخبار بسوق الانتقالات، ذكر عبر حسابه على منصة "إكس" أن ما يتم تداوله بشأن رغبة النصر السعودي في ضم روديغر هو أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير مهتم باستقطاب روديغر، على الرغم من بعض الشائعات الأخيرة.

وأوضح أنه لم يتم إرسال أي عرض إلى روديغر، كما أن اللاعب ليس ضمن الأهداف الصيفية المطلوبة في دوري روشن.

يذكر أن روديغر مرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد حتى صيف 2026، وقد ساهم في تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دورتموند.

وشارك روديغر في 48 مباراة مع فريق ريال مدريد في الموسم الماضي، سجل فيها هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.