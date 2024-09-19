تير شتيغن يورط برشلونة برقم سلبي تاريخي

ورّط الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، قائد فريق برشلونة الإسباني، ناديه برقم سلبي تاريخي، خلال مباراة النادي الكتالوني ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفا على موناكو ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة بنظامها الجديد، مساء الخميس، ولكنه تلقى ضربة مفاجئة في بداية مشواره.

وتسبب تير شتيغن بحصول زميله ديفيد غارسيا على كارت أحمر مباشر في وقت مبكر، بعدما مرر له كرة خاطئة كادت تتحول إلى انفراد.

الياباني تاكومي مينامينو قطع تمريرة تير شتيغن، واضطر غارسيا لإعاقته قبل الانفراد بالمرمى، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة حرة قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب برشلونة.

وأصبح هذا الطرد أسرع كارت أحمر في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال، إذ تلقى مدافع برشلونة طردًا بعد 10 دقائق فقط، ليتسبب الحارس الألماني برقم سلبي تاريخي للبارسا.