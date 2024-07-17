أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين تياغو ألكانتارا، نجم فريقه الأول لكرة القدم السابق ضمن عناصر الجهاز الفني للمدرب هانزي فليك.

تياغو ألكانتارا أعلن في وقت سابق اعتزال كرة القدم بعد مشوار طويل دافع خلاله عن ألوان برشلونة ثم بايرن ميونخ الألماني وأخيرًا ليفربول الإنجليزي.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "من المقرر أن يقضي تياغو ألكانتارا الأسابيع المقبلة جزءًا من طاقم هانزي فليك التدريبي".

وأضاف: "من المتوقع أن يبقى اللاعب السابق مع الفريق الأول لكرة القدم للرجال طوال الصيف، وبالتالي، سيوجد في جولة الفريق الصيفية بالولايات المتحدة".

يذكر أن ألكانتارا بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في الأساس من خلال أكاديمية برشلونة، ولعب للفريق الأول لمدة أربعة أعوام قبل انتقاله لبايرن عام 2013.

وسبق أن تدرب ألكانتارا تحت قيادة هانز فليك موسم 2019 – 2020 في صفوف بايرن ميونخ، حيث فاز بالثلاثية التاريخية الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا".