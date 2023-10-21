سترلينغ يدخل في جدال مع بالمر من أجل تسديد ركلة الجزاء في مباراة تشيلسي وآرسنال (فيديو)

دخل رحيم سترلينغ، نجم تشيلسي، في جدال مع زميله كول بالمر خلال مباراة الفريق ضد آرسنال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وحوّل آرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشيلسي، ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدفين متأخرين، عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار، اليوم السبت.

وتقدم تشيلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر، بعد أن ارتقى مدافع آرسنال وليام ساليبا للتصدي لمحاولة ميخايلو مودريك، لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه، ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.