سترلينغ يدخل في جدال مع بالمر من أجل تسديد ركلة الجزاء في مباراة تشيلسي وآرسنال (فيديو)
دخل رحيم سترلينغ، نجم تشيلسي، في جدال مع زميله كول بالمر خلال مباراة الفريق ضد آرسنال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.
وحوّل آرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشيلسي، ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدفين متأخرين، عبر ديكلان رايس ولياندرو تروسار، اليوم السبت.
وتقدم تشيلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر، بعد أن ارتقى مدافع آرسنال وليام ساليبا للتصدي لمحاولة ميخايلو مودريك، لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه، ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.
وحاول رحيم سترلينغ خطف الكرة من يد كول بالمر بشكل غاضب من أجل تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن إينزو فيرنانديز تدخل وقام بمنح الكرة لبالمر ليسجلها.
وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة، عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.
وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشيلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس، الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.
وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 84، ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب.
وارتفع رصيد آرسنال إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع.