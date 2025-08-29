رونالدو يقود البرتغال في انطلاقة مشوار تصفيات مونديال 2026

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، قائمة منتخب بلاده التي أعلنها المدرب روبرتو مارتينيز لخوض جولتي تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تواجه البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، نظيرتها أرمينيا يوم السبت 6 سبتمبر، ثم تستقبل المنتخب المجري بعدها بثلاثة أيام في العاصمة لشبونة.

قائمة مارتينيز

أبرز ما ميّز القائمة هو استمرار الثقة الكبيرة في الخبرات التي أثبتت جدارتها، فقد احتفظ المهاجم جواو فيليكس بمكانته بعد انتقاله الحديث إلى نادي النصر السعودي، لينضم إلى زميله في المنتخب والنادي كريستيانو رونالدو.

مارتينيز يدافع عن خيارات لاعبيه

في رسالة واضحة، لم يتردد المدرب الإسباني في استدعاء أربعة من نجومه المحترفين في الدوري السعودي للمشاركة في هذه المواجهات المصيرية: كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيز.

وردًا على التساؤلات الدائرة حول مستوى المنافسة في الدوري السعودي وتأثيرها في مستواهم، دافع مارتينيز عن قرارات لاعبيه بصراحة، قائلاً: "لقد أكدت مرارًا لا يوجد ما يسمى بالانتقال المثالي.. المعيار الحقيقي هو أداء اللاعب وقدرته على مواجهة التحديات التي تدفع به نحو التطور والتحسن".

وأضاف مدرب "البرتغال" مؤكدًا: "لدينا أمثلة ناجحة مثل روبن نيفيز وكريستيانو.. المسألة ليست متعلقة بالدوري الذي يلعب فيه اللاعب، بل بقيمته داخل غرفة الملابس ودوره مع المنتخب".

وفيما يلي قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: دييغو كوستا، روي سيلفا، خوسيه سا.

الدفاع: ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، روبن دياز، جونزالو إيناسيو، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيغا، نونو مينديز.

الوسط: جواو بالينيا، روبن نيفيز، فيتينا، جواو نيفيز، برونو فرنانديز، بوتي، برناردو سيلفا.

الهجوم: ترينكاو، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو،رافائيل لياو، جواو فيليكس، غونزالو راموس، كريستيانو رونالدو.