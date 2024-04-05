قصة تغريدة رونالدو التي أثارت غضب جمهور مانشستر يونايتد

وفسرت بعض جماهير مانشستر يونايتد، كلمات رونالدو بالسخرية من "الشياطين الحمر" بعد خسارتهم المؤلمة أمام تشيلسي.

وتعرض منشور رونالدو لهجوم كبير من جماهير مانشستر اليونايتد، واعتبروها بأنها سخرية بعد الخسارة القاسية أمام تشيلسي.

وذكرت جماهير مانشستر، نجمها السابق أن انطلاقته الحقيقية نحو عالم الشهرة في كرة القدم بدأت من "أولدترافورد".

ولكن بالعودة إلى تاريخ نشر التغريدة فإن رونالدو نشرها قبيل نهاية المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر 3/2، قبل أن يتأخر الفريق في الوقت الضائع أمام تشيلسي.