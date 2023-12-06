NBA: باكس يسحق نيكس.. وليكرز يهزم صنز بدوري السلة الأمريكي

وفي مباراة أخرى، سجل ليبرون جيمس 31 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف أنتوني ديفيز 27 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ليفوز لوس أنجليس ليكرز 106-103 على فينكس صنز.

وسجل كيفن دورانت 31 نقطة لصنز، الذي خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، بعد سلسلة من سبعة انتصارات.

وسجل ديفين بوكر وغرايسون ألين 21 نقطة لكل منهما لصالح صنز.