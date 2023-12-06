NBA: باكس يسحق نيكس.. وليكرز يهزم صنز بدوري السلة الأمريكي
سجل يانيس أنتيتوكومبو 35 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ليقود ميلووكي باكس لفوز كبير 146-122 على نيويورك نيكس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
واحتفل أنتيتوكومبو بعيد ميلاده الـ 29 بأفضل صورة، بينما أضاف زميله داميان ليلارد 28 نقطة، وقدم سبع تمريرات حاسمة.
وسجل ليلارد آخر 13 نقطة لميلووكي، ليمنح فريقه التقدم 75-72 بنهاية الشوط الأول.
وسجل باكس 18 من أول 24 نقطة في الربع الثالث، ليعزز تقدمه إلى 93-78، وأحرز أنتيتوكومبو ثماني نقاط في هذه الفترة.
وفي مباراة أخرى، سجل ليبرون جيمس 31 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف أنتوني ديفيز 27 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ليفوز لوس أنجليس ليكرز 106-103 على فينكس صنز.
وسجل كيفن دورانت 31 نقطة لصنز، الذي خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، بعد سلسلة من سبعة انتصارات.
وسجل ديفين بوكر وغرايسون ألين 21 نقطة لكل منهما لصالح صنز.