ليونيل ميسي يكشف سبب فشل عودته إلى برشلونة
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه كان بإمكانه العودة إلى برشلونة في السوق الصيفي الماضي.
وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" إنه جرت محاولة للعودة إلى برشلونة ولكن ذلك لم يكن ممكنًا لأسباب مختلفة.
وأوضح ميسي: "كان بإمكاني العودة لبرشلونة، لكن الأمر لم يكن كذلك، لقد كان شيئًا مشابهًا لما حدث في العام 2021، كان الأمر مشابهًا جدًا عندما اضطررت للذهاب إلى باريس في 2021".
وأشار النجم الأرجنتيني إلى أن فكرته كانت واضحة وقال: "فكّرت في العودة إلى برشلونة، وبحياتي هناك، والاعتزال هناك، كما أردت دائمًا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".
وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة ووالد ميسي كانا يتحدثان عن هذا الاحتمال، ولكن في النهاية لم يتمكن برشلونة من ضمان تسجيله بسبب مشاكل الحد من الراتب، وفي النهاية، اختار ميسي الذهاب إلى إنتر ميامي.
وسُئل ميسي أيضًا عن إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة، بدءًا من يناير، بسبب نهاية مسيرته في الدوري الأمريكي لكنه كان حازمًا للغاية وقال: "لا توجد فرصة".
وفيما يتعلق ببرشلونة الذي يدربه تشافي، زميل ميسي السابق في برشلونة، أوضح ميسي أنه يتابع الفريق ويعتقد أنه يتطور بشكل جيد، وقال: "من الواضح أنني أتابعهم عندما كنت في باريس، يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد بعد وصول تشافي، مع مزيج من اللاعبين الشباب والأكثر خبرة مثل ليفاندوفسكي أو كوندي".
وتابع: الشباب لديهم مستوى ممتاز، وهناك فريق جميل، ولديهم فرصة للقيام بأشياء عظيمة هذا العام".
وأشار ميسي إلى أن جائزة الكرة الذهبية 2023 قد تكون آخر كرة ذهبية له، على الرغم من أنه من المرجح أنه يظل قادرًا على اللعب في كأس العالم 2026.
ونال ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 في حفل أقيم في باريس، يوم الإثنين الماضي، متفوقًا على النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وهذه الكرة الذهبية الثامنة لميسي وهو رقم قياسي لقائد منتخب الأرجنتين.
ميسي وكأس العالم
وعن إمكانية اللعب في كأس العالم 2026 قال ميسي: "لا أريد أن أفكر في ذلك بعد، لأنه بعيد جدًا، لا يتعلق الأمر بالتواجد هناك لمجرد التواجد، ولكن بالشعور بالرضا والقدرة على المساهمة بأشياء في المجموعة".
وتابع: "بمعرفة كم سيكون عمري حينها، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى كيف أشعر جسديًا".
وعن نهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام فرنسا قال ميسي: "لقد كان أمرًا خاصًا بالنظر إلى المخاطر وأنه كان نهائي كأس العالم. لعبنا 80 دقيقة استثنائية وسيطرنا على فرنسا، لكنهم سجلوا الأول ثم أدركوا التعادل سريعًا، رغم أننا فزنا باللقب كنا نستحق الفوز بالمباراة في 90 دقيقة".
وسئل ميسي: "عندما سجل كيليان مبابي هدف التعادل، هل قلت لنفسك أن حلمك سيفلت منك مرة أخرى؟ وأجاب: "لا، هذا لم يخطر ببالي أبدًا، كانت لدينا ثقة حقيقية في أنفسنا، في داخلي، كنت مقتنعًا بأننا سنصبح أبطال العالم بغض النظر عما حدث".
وبسؤاله عن مشاعره في الوقت الإضافي، والهدف الذي سجله وتصدي إيميليانو مارتينيز التاريخي قال ميسي: "عندما سجلنا الهدف الثالث، اعتقدت أن الأمر قد انتهى وسنصبح أبطال العالم لأنه لم يتبقَ الكثير من الوقت، لكن فرنسا سجلت ثم تصدى إيميليانو، لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة ولم أتمكن من رؤيته جيدًا، خاصة وأننا عدنا للعب سريعًا".
وختم بالحديث عن رفع كأس العالم وقال: "لقد انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة، لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم طوال حياتي، لقد كانت ملكي، ولكنها كانت أيضًا ملكًا لعائلتي وأصدقائي والأرجنتين بأكملها، عندما رأيت كأس العالم على منصة التتويج، لم أصدق أنها ملكنا، وأننا أبطال العالم، كانت هذه هي المرة الأولى التي أتيحت لي فيها الفرصة للمس الكأس وأردت تقبيله على الفور، أردت الاستمتاع بكل ثانية من هذه اللحظة".