ليونيل ميسي يكشف سبب فشل عودته إلى برشلونة

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أن فكرته كانت واضحة وقال: "فكّرت في العودة إلى برشلونة، وبحياتي هناك، والاعتزال هناك، كما أردت دائمًا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة ووالد ميسي كانا يتحدثان عن هذا الاحتمال، ولكن في النهاية لم يتمكن برشلونة من ضمان تسجيله بسبب مشاكل الحد من الراتب، وفي النهاية، اختار ميسي الذهاب إلى إنتر ميامي.

وسُئل ميسي أيضًا عن إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة، بدءًا من يناير، بسبب نهاية مسيرته في الدوري الأمريكي لكنه كان حازمًا للغاية وقال: "لا توجد فرصة".