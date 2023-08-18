ماذا قال أنشيلوتي وتشافي عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع أنسو فاتي؟

تعليق تشافي وأنشيلوتي

وعن إمكانية انتقال فاتي لريال مدريد قال تشافي: "هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا جدًا بالفعل مع فاتي، نرى العديد من الشائعات التي لا معنى لها، أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".

وأضاف: "هناك سوق حتى 31 أغسطس، لدينا موقف صعب للسيطرة عليه من خلال اللعب النظيف وعلينا التكيف مع أولوياتنا".

من جهته قال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "فاتي لاعب شاب موهوب، وسيكون لديه مستقبل مشرق، هذا كل ما يمكنني قوله".

وينتهي عقد فاتي، البالغ من العمر 21 عاما، مع برشلونة في يونيو 2027.

وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 110 مباريات سجل فيها 29 هدفا وصنع 10.

وكان فاتي هدفا لعدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، الذي تردد أنه تقدم بعرض بقيمة 100 مليون يورو صيف 2020.

لكن الاهتمام بفاتي تراجع بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها.