ماذا قال أنشيلوتي وتشافي عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع أنسو فاتي؟
علق كارلو أنشيلوتي وتشافي مدربا ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، على إمكانية انتقال أنسو فاتي إلى الميرنغي.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن تشافي لن يعتمد على أنسو فاتي، في التشكيل الأساسي أمام قادش، يوم الأحد، في ثاني جولات الليغا.
وأضافت أن هذا القرار، سيكون ضربة قاسية لفاتي، خاصة في غياب رافينيا للإيقاف.
وبحسب "سبورت" فإن مستقبل فاتي مع برشلونة سيكون مفتوحا أمام كل الاحتمالات.
تعليق تشافي وأنشيلوتي
وعن إمكانية انتقال فاتي لريال مدريد قال تشافي: "هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت صريحًا جدًا بالفعل مع فاتي، نرى العديد من الشائعات التي لا معنى لها، أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".
وأضاف: "هناك سوق حتى 31 أغسطس، لدينا موقف صعب للسيطرة عليه من خلال اللعب النظيف وعلينا التكيف مع أولوياتنا".
من جهته قال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "فاتي لاعب شاب موهوب، وسيكون لديه مستقبل مشرق، هذا كل ما يمكنني قوله".
وينتهي عقد فاتي، البالغ من العمر 21 عاما، مع برشلونة في يونيو 2027.
وشارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 110 مباريات سجل فيها 29 هدفا وصنع 10.
وكان فاتي هدفا لعدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، الذي تردد أنه تقدم بعرض بقيمة 100 مليون يورو صيف 2020.
لكن الاهتمام بفاتي تراجع بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها.