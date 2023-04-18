مانشستر سيتي يطلب زيادة سعة ملعبه إلى 60 ألف متفرج (صور)

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا قال فيه إنه قام بتقديم طلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر لتطوير ملعبه، لتقديم أفضل تجربة للمشجعين، وأن يكون استاد الاتحاد وجهة ترفيهية على مدار العام.

وستكون التوسعة من الجناح الشمالي، وستشمل مجموعة من الإضافات داخل الملعب وحوله، بما في ذلك منطقة المشجعين المغطاة بسعة 3000 شخص، وبار سكاي وفندق بسعة 400 سرير ومتحف جديد.

وقال داني ويلسون العضو المنتدب لنادي مانشستر سيتي في بيان رسمي: "على مدار عدة أشهر، قمنا بتطوير التصميمات للحصول على أفضل تجربة للمشجعين ويسعدنا تقديم طلب تخطيط إلى مجلس مدينة مانشستر".

وأضاف: "كما هي الحال مع أعمال التطوير التي يشهدها النادي، فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسة ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بناءً على أعمال التجديد التي قدمتها مجموعة (سيتي فوتبول غروب) منذ عام 2008".

وتستغرق عملية التطوير ثلاث سنوات حتى تكتمل.