لويس سواريز يعلق على ظهوره الأول في كوبا أمريكا 2024
تفاعل لويس سواريز، نجم منتخب أوروغواي، مع ظهوره الأول في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك سواريز كبديل في الدقيقة 83 من عمر لقاء أوروغواي ضد بوليفيا الذي أقيم فجر الجمعة في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في البطولة القارية.
وفاز منتخب أوروغواي بنتيجة 5-0 على حساب بوليفيا ليضع قدمًا في ربع نهائي كوبا أمريكا بعدما حصد فوزه الثاني على التوالي.
وجلس سواريز على مقاعد البدلاء في لقاء بنما في الجولة الأولى قبل أن يلعب كبديل على حساب داروين نونيز في تشكيلة أوروغواي قبل نحو 7 دقائق من النهاية.
وعلق نجم إنتر ميامي الأمريكي على مشاركته في كوبا أمريكا عبر حسابه بمنصة إكس:" خطوة أخرى نحو الهدف.. فوز كبير يا أوروغواي.. هيا بنا".
وشارك لويس سواريز صاحب الـ 37 عامًا في بطولة كوبا أمريكا من قبل مع منتخب أوروغواي خلال 3 نسخ سابقة 2011 و2019 و2021 قبل أن يخوض النسخة الرابعة له.
وخاض سواريز مباراته رقم 16 في كوبا أمريكا التي سبق أن توج بها مع أوروغواي العام 2011.
وحمل نجم برشلونة الإسباني الأسبق شارة قيادة منتخب أوروغواي بعد مشاركته كبديل.