لويس سواريز يعلق على ظهوره الأول في كوبا أمريكا 2024

تفاعل لويس سواريز، نجم منتخب أوروغواي، مع ظهوره الأول في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك سواريز كبديل في الدقيقة 83 من عمر لقاء أوروغواي ضد بوليفيا الذي أقيم فجر الجمعة في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في البطولة القارية.