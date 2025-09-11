بعد اتهامها بخيانة لامين يامال.. 3 أسباب لاعتراف نيكي نيكول المفاجئ

كسرت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، البالغة من العمر 25 عامًا، صمتها بشأن علاقتها بنجم برشلونة الصاعد لامين يامال، بعد أسابيع من الجدل الذي أُثير حول ارتباطهما المفاجئ، وشائعات الخيانة والانفصال السريع.

بدأت قصة يامال ونيكول في يوليو الماضي حين ظهرت المغنية الأرجنتينية في حفل عيد ميلاد اللاعب الثامن عشر، وهو الحفل الذي أثار ضجة كبيرة بعدما تردد أنه تضمن فقرات استعراضية غير مألوفة.

ومنذ تلك اللحظة، بدأ الإعلام الإسباني يربط بينهما، قبل أن يؤكد الثنائي العلاقة في منتصف أغسطس عبر صورة مشتركة في عيد ميلادها الخامس والعشرين.

لكن المفاجأة جاءت سريعًا، إذ زعمت تقارير إعلامية أن العلاقة لم تستمر أكثر من 13 يومًا.

تلك الأنباء غذّت الشائعات حول انفصال صاخب بين الطرفين، ما دفع نيكول للخروج أخيرًا عن صمتها والاعتراف علنًا بأنها "واقعة في الحب بشدة" مع يامال، مؤكدة أنها سعيدة في برشلونة وتشعر بالدعم الكبير من الجمهور.

أخبار ذات علاقة في ظل صمتها التام.. لماذا أظهر لامين يامال صورته مع نيكي نيكول؟

الظهور العلني مع يامال

يامال نفسه لم يتردد في التعبير عن تعلقه بالنجمة الأرجنتينية، فقد ظهر في مقطع فيديو داخل غرفة ملابس برشلونة برفقة زميله نيكو ويليامز، الذي التقط له مشهدًا وهو يعرض صورة نيكول على هاتفه بابتسامة عريضة، ليعلق ويليامز: "صديقي واقع في الحب".

هذا المشهد بدا كرسالة دعم مبكر من اللاعب لصديقته، خصوصًا وسط الضغوط الإعلامية المتزايدة.

كما شوهدت نيكول في مدرجات كامب نو مرتدية قميص برشلونة، وهي تتابع يامال يسجل هدفين في فوز عريض على كومو بخماسية، في إشارة واضحة إلى دعمها المتواصل له.

وجاء اعترافها الأخير بمشاعرها القوية تجاه اللاعب الشاب ليفتح الباب أيضًا أمام تساؤلات جديدة عن دوافع هذا التوقيت.

أخبار ذات علاقة أظهر صورتها وهي تعانقه.. أول رد من لامين يامال حول خيانة نيكي (فيديو)

1- الرد على شائعات الانفصال

خلال الأسابيع الماضية، تناقلت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء عن نهاية العلاقة سريعًا، وهذه التقارير تحولت إلى مادة متداولة بكثافة عبر مواقع التواصل.

وتم اتهام نيكي نيكول بخيانة لامين يامال، ما تسبب بانهيار العلاقة سريعًا، ولكن لم يعلق أي طرف.

اعتراف نيكول بحبها العلني جاء بمرتبة رد مباشر على تلك الشائعات، وإشارة واضحة إلى أن العلاقة قد تكون مستمرة رغم كل ما قيل.

أخبار ذات علاقة 70 فتاة دفعة واحدة.. مصور شهير يرعب نيكي نيكول من لامين يامال

2- مواجهة اتهامات "استغلال المشاهير"

نيكول سبق وربطتها الصحافة بلاعب تشيلسي إنزو فرنانديز عام 2024، وهو ما جعل صورتها مرتبطة بالظهور المتكرر مع نجوم كرة القدم.

البعض اعتبر علاقتها بيامال حلقة جديدة في سلسلة استغلال الأضواء.

اعترافها الأخير بدا محاولة لتغيير هذه الصورة، عبر التأكيد أنها تعيش مشاعر حقيقية لا علاقة لها بالمصالح أو الشهرة.

أخبار ذات علاقة القصة الحقيقية.. مفاجآت مدوية في أزمة خيانة نيكي نيكول ليامال

3- كسب ود والدة يامال

تسري معلومات عن تحفظ والدة يامال على هذه العلاقة، باعتبار فارق السن بين الطرفين، إلى جانب القلق من تأثيرها في تركيزه الكروي.

كما نقل مقربون من عائلة اللاعب الشاب أن والدة يامال ترى أن نيكي نيكول تحاول استغلال نجلها.

لذا، فإن إصرار نيكول على التعبير علنًا عن حبها قد يكون رسالة مباشرة موجهة لأسرة اللاعب، لإظهار جديتها وإثبات أنها لا تسعى إلا إلى علاقة صادقة.