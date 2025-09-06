قرار صادم من برشلونة تجاه راشفورد

يُفكّر نادي برشلونة الإسباني في اتخاذ قرار صادم ضد لاعبه ماركوس راشفورد الذي انضم إلى الفريق الكتالوني مطلع هذا الموسم.

وانضم راشفورد إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة من يونايتد مع خيار الشراء مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

كان راشفورد مُصمماً على الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني بعد تأكيد رغبته في إنهاء كابوسه مع يونايتد نهاية العام الماضي، وقد تحققت أمنياته بعد عدم تمكن برشلونة من ضمّ لويس دياز، ونيكو ويليامز.

بقدرته على اللعب على اليسار أو في الوسط، مثّل اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا خيارًا فعالًا من حيث التكلفة من جانب، وقدرته على لعب أكثر من دور ما يتيح خيارات متعددة للمدرب هانزي فليك.

قرار مثير

يُفكّر برشلونة بالفعل في إعادة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد، وفقًا لتقرير شبكة "إل ناسيونال" الإسبانية.

وقدّم راشفور أداءً رائعًا خلال فترة ما قبل الموسم، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من الوصول إلى نفس المستوى، حيث فشل في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري.

مع ذلك، زعمت شبكة "إل ناسيونال" أن الجهاز الفني والإدارة، انتابهما قلق بشأن أداء راشفورد، بعد أن رأوا فيه لاعبًا قادرًا على إحداث تأثير فوري.

في المقابل، سيتعيّن على برشلونة، وفقًا للتقارير، دفع 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني) إذا قرر عدم تفعيل بند التعاقد الدائم بنهاية الموسم.

ويُقال إن رئيس النادي خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، لم يُخفيا حقيقة أنهما لم يقتنعا تمامًا براشفورد، بعد أن حاولا، في وقت سابق من الصيف، ضم ويليامز ودياز بدلاً منه.

وكان راشفورد رهانًا شخصيًا من المدرب فليك، الذي اعتقد أنه سيكون قادرًا على مساعدة النجم على استعادة أفضل مستوياته بعد عدة مواسم من الركود مع يونايتد.

وكان راشفورد قد شارك، لأول مرة، في الدوري الإسباني كبديل في الفوز 3-0 على مايوركا، قبل أن يُمنح أول مباراة له أساسيًا في مباراة ليفانتي في 23 أغسطس.

ورغم بدايته النشطة في بداية المباراة، إلا أنه شارك أساسيًا في الشوط الأول، بينما كان حامل اللقب متأخرًا 2-0، ليرد فليك باستبداله بداني أولمو.

أتت التغييرات بثمارها على الفور تقريبًا، حيث سجل بيدري، وفيران توريس، هدفين متتاليين لمعادلة النتيجة قبل أن يُكمل هدف أوناي إلجيزابال العكسي في الوقت بدل الضائع فوزًا دراماتيكيًا لبرشلونة بنتيجة 3-2.

وشرح فليك سبب استبدال راشفورد، قائلاً: "بالطبع، في الشوط الثاني، علينا إجراء تغيير. رافينيا على الجانب الأيسر هو لاعبنا رقم 11.. إنه يعرف كل شيء؛ ما نريد فعله عندما يتعين عليه الدخول إلى الملعب".