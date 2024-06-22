يامال يختار 3 لاعبين من ريال مدريد ضمن أساطير إسبانيا في تاريخ يورو

اختار النجم الواعد لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة لامين يامال 3 لاعبين من منتخب بلاده ينتمون لريال مدريد ضمن أفضل 10 أساطير في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "الشيرينغيتو" االإسبانية، وجرى تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل، اختار يامال الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ "يورو"، كلا من الإسبانيين سيرجيو راموس وإيكر كاسياس نجمي ريال مدريد ومنتخب لاروخا، والكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال ضمن أفضل 10 لاعبين شاركوا في تاريخ المسابقة.

وقاد الحارس كاسياسو والمدافع راموس إسبانيا لإحراز 3 ألقاب في ظرف 4 سنوات، وهي كأس أمم اوروبا 2008 و2012 فضلا عن كأس العالم 2010.