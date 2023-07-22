تقرير: هاري كين على رادار الهلال السعودي

كشفت قناة "سكاي سبورتس" الرياضية أن نادي الهلال السعودي أجرى مفاوضات لضم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت القناة في تقرير لها، اليوم السبت، إن "نادي الهلال أجرى محادثات مع وسيط بشأن إمكانية التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام".

ولم توضح القناة أي تفاصيل متعلقة بالمقابل المالي، أو هل تم تقديم عرض رسمي للنادي الإنجليزي حتى الآن أم الأمر مجرد استطلاع رأي، في ظل سعي عدة أندية أخرى لضم النجم الإنجليزي.