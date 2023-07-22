تقرير: هاري كين على رادار الهلال السعودي
كشفت قناة "سكاي سبورتس" الرياضية أن نادي الهلال السعودي أجرى مفاوضات لضم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت القناة في تقرير لها، اليوم السبت، إن "نادي الهلال أجرى محادثات مع وسيط بشأن إمكانية التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام".
ولم توضح القناة أي تفاصيل متعلقة بالمقابل المالي، أو هل تم تقديم عرض رسمي للنادي الإنجليزي حتى الآن أم الأمر مجرد استطلاع رأي، في ظل سعي عدة أندية أخرى لضم النجم الإنجليزي.
وسينتهي العقد الحالي للنجم الإنجليزي مع توتنهام في صيف 2024، نهاية الموسم المقبل.
وأبدى بايرن ميونخ الألماني رغبته في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عامًا هذا الصيف.
وتقدم بايرن ميونخ بعرضين لنظيره توتنهام من أجل حسم صفقة هاري كين، ولكن تم رفضهما من قِبل الجانب الإنجليزي.
ولكن صحيفة "تايمز" الإنجليزية، قالت إن بايرن ميونخ يتمسك بضم كين في الميركاتو الجاري، حيث يخطط لتقديم عرض ثالث.
وأوضحت أنه بالرغم من رفض عرضين سابقين، فإن بايرن ميونخ واثق من رغبة هاري كين في الانضمام إلى الفريق البافاري.
ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المتوقعة للعرض الثالث، ولكن تشير التقارير إلى أن قيمة العرض الأول المرفوض بلغت 70 مليون يورو، أقل بـ10 ملايين يورو من العرض الثاني.
وسجل كين 280 هدفا وصنع 64 في 435 مباراة مع توتنهام، ويحتاج لتسجيل 48 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
وحصد كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، إلا أنه لم يفز بأي لقب جماعي مع توتنهام؛ مما يدفعه للرحيل عن السبيرز هذا الصيف.