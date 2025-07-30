ضربة قوية في الميركاتو.. نيوم السعودي يخطف موهبة موناكو

كشفت تقارير إخبارية أن نادي نيوم السعودي يتحرك بقوة في الميركاتو الحالي للتعاقد مع الموهبة الشابة سايمون بوابري، البالغ من العمر 19 عاما، لاعب نادي موناكو الفرنسي، وسط منافسة قوية مع أولمبيك مارسيليا، الذي يسعى بدوره لخطف اللاعب.

ووفقا لما ذكره موقع "rmcsport"، فإن "بوابري يحظى بتقدير كبير من قِبل الإدارة الرياضية للنادي الفرنسي، كما نال إعجاب المدرب روبرتو دي زيربي، الذي يرى فيه إضافة مستقبلية مهمة للفريق".

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وتابع التقرير: "لكن طموحات مارسيليا قد تصطدم بمنافسة قوية، خصوصا من جانب مشروع نادي نيوم السعودي، الذي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب أيضا؛ وهو ما قد يعقّد من مساعي النادي الفرنسي لحسم الصفقة".

وتقدّم نادي نيوم بعرض ضخم للاعب، يتضمن راتبا عاليا يصعب تجاهله، هذا العرض الكبير قد يُعقّد خطط إدارة مارسيليا، خاصة أن الإغراءات المالية من جانب المشروع السعودي تمثل عاملا مؤثرا في قرارات اللاعبين الشباب، وتجعلهم يُعيدون النظر في خياراتهم المستقبلية.

ورغم رغبة اللاعب في خوض تحدٍّ أوروبي مع فريق مثل مارسيليا، فإن العرض السعودي يضع النادي الفرنسي أمام معركة صعبة لإقناع بوابري بمشروعه الرياضي.

ويواصل نادي نيوم تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية؛ إذ ضم بالفعل عددا من الأسماء البارزة من الدوري الفرنسي، مثل ألكسندر لاكازيت، ومارسين بولكا، كما بات على وشك إتمام صفقة ناثان زيزي من نادي نانت، وفي هذا السياق، يبدو أن النادي السعودي يضع نصب عينيه ضم موهبة موناكو سايمون بوابري، في صفقة قد تعرقل خطط أولمبيك مارسيليا.

من جانبها، كشفت صحيفة "ليكيب"، بأن النادي السعودي توصل إلى اتفاق مع نادي موناكو بشأن انتقال سايمون بوابري.

وتقضي الصفقة بأن يدفع نيوم مبلغ 10 ملايين يورو (دون احتساب المكافآت) للحصول على خدمات اللاعب، في خطوة تؤكد الطموح الكبير للمشروع الكروي السعودي الجديد، لكن تبقى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، وهي موافقة اللاعب نفسه على الشروط الشخصية وتوقيعه النهائي، لتأكيد رحيله رسميا نحو دوري روشن.

يُذكر أن بوابري انضم إلى موناكو عام 2021، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية النادي، وقد شارك الموسم الماضي في ثلاث مباريات ضمن الدوري الفرنسي مع الفريق الأول، كما يُمثل منتخب فرنسا تحت 20 عاما؛ ما يعزز من قيمته الفنية في أعين الأندية الطامحة لبناء المستقبل.