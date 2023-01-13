تين هاغ: يونايتد تعلم من الهزيمة المؤلمة أمام مانشستر سيتي
قال إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه حقق تقدما هائلا منذ خسارته 6-3 أمام غريمه مانشستر سيتي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وإن الدروس المستفادة من تلك الخسارة جعلته في وضع جيد قبل خوض مواجهة القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا السبت.
ويستضيف يونايتد غريمه المحلي سيتي بعدما خسر مرة واحدة فقط خلال 18 مباراة في جميع المسابقات منذ هزيمته المذلة على ملعب الاتحاد.
وسيؤدي الفوز في أولد ترافورد، إلى اقتراب فريق المدرب تين هاغ بمسافة قريبة من سيتي صاحب المركز الثاني.
ولم يفز يونايتد بلقب الدوري منذ عقد من الزمان، ودفعت العروض الأخيرة لفريق المدرب تين هاغ المشجعين لأن يحلموا بإنهاء هذه المسيرة القاحلة في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع ظهور التشكيلة بمستويات بدت بعيدة تماما عن أدنى مستوياتها أمام سيتي في الثاني من أكتوبر الماضي.
وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لقد كان درسا وتعلمنا منه ومن تلك اللحظة حققنا تقدما هائلا".
وأوضح: "علينا أن نثبت ذلك غدا على أرض الملعب. في آخر مواجهة (أمام سيتي) لم نقدم الأداء المطلوب وعلينا أن نفعل ذلك بشكل أفضل.. مررنا بمرحلة في الأشهر الماضية تطور فيها مستوانا. علينا أن نتحلى بالشجاعة، علينا أن نؤمن بقدراتنا وعلينا أن نؤدي بطريقتنا".
وأضاف: "لم يعد الأمر يرتبط بتلك المباراة بعد الآن. باتت جزءا من الماضي، أصبح الأمر يتعلق بالمستقبل".
ويتأخر سيتي بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر في سعيه للحصول على لقب الدوري للمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية، لكنه خرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ساوثامبتون المتواضع في منتصف الأسبوع الحالي، وبدا الفريق غير مؤثر هجوميا بشكل غير معتاد.
ولا يعتبر تين هاغ تلك الهزيمة إشارة على أن سيتي سيكون سهل المنال غدا السبت. لكن المدرب الهولندي ركز بدلا من ذلك على ما يمكنه القيام به، وتابع: "بالطبع لاحظنا أنهم تعرضوا لانتكاسة.. شاهدت العديد من المباريات في الأسابيع الماضية. لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا، علينا أن نلعب أفضل مباراة لنا".
واختتم المدرب الهولندي: "هذا ما أطالب به غدا من لاعبي فريقي. العمل معا بإيمان كامل، والابتعاد عن السذاجة".