تين هاغ: يونايتد تعلم من الهزيمة المؤلمة أمام مانشستر سيتي

ويستضيف يونايتد غريمه المحلي سيتي بعدما خسر مرة واحدة فقط خلال 18 مباراة في جميع المسابقات منذ هزيمته المذلة على ملعب الاتحاد.

وسيؤدي الفوز في أولد ترافورد، إلى اقتراب فريق المدرب تين هاغ بمسافة قريبة من سيتي صاحب المركز الثاني.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري منذ عقد من الزمان، ودفعت العروض الأخيرة لفريق المدرب تين هاغ المشجعين لأن يحلموا بإنهاء هذه المسيرة القاحلة في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع ظهور التشكيلة بمستويات بدت بعيدة تماما عن أدنى مستوياتها أمام سيتي في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لقد كان درسا وتعلمنا منه ومن تلك اللحظة حققنا تقدما هائلا".

وأوضح: "علينا أن نثبت ذلك غدا على أرض الملعب. في آخر مواجهة (أمام سيتي) لم نقدم الأداء المطلوب وعلينا أن نفعل ذلك بشكل أفضل.. مررنا بمرحلة في الأشهر الماضية تطور فيها مستوانا. علينا أن نتحلى بالشجاعة، علينا أن نؤمن بقدراتنا وعلينا أن نؤدي بطريقتنا".

وأضاف: "لم يعد الأمر يرتبط بتلك المباراة بعد الآن. باتت جزءا من الماضي، أصبح الأمر يتعلق بالمستقبل".