ما عقوبة الفيفا المتوقعة على إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين؟

كما أكد المدرب السابق لباريس سان جيرمان أنه سيتحدث مع إيميليانو مارتينيز حول طريقة احتفالاته وقال: "سأتحدث معه الأسبوع المقبل حول بعض احتفالاته"، لكنه أشاد بتألقه وقال: "أنا فخور بما قدمه".

وندد المدرب الإسباني بالتعليقات العنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل وقال: "على الفيفا تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات حتى لا يتكرر ذلك".

وتحدثت صحيفة "لوباريزيان" عن سلوك الحارس الأرجنتيني وحركة احتفاله المشينة بجائزة أفضل حارس وذكرت بحركات سابقة عوقب من أجلها عدة لاعبين.