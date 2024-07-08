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غدا في نصف النهائي.. هل ينسج منتخب إسبانيا على منوال تونس في مواجهته لفرنسا؟

غدا في نصف النهائي.. هل ينسج منتخب إسبانيا على منوال تونس في مواجهته لفرنسا؟
منتخب فرنساالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 10:23 ص

يتطلع المنتخب الإسباني إلى تحقيق إنجاز قاري جديد واستعادة روح جيل المدرب التاريخي فيسينتي ديل بوسكي، المتوج بطلًا للعالم 2010 ولأوروبا 2012 وذلك عندما يلتقي منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 غدًا الثلاثاء.

ويتعيَّن على إسبانيا، التي أقصت ألمانيا في ربع النهائي بطريقة دراماتيكية (2 -1) بعد تمديد الوقت، الفوز على فرنسا من أجل بلوغ المباراة النهائية ووضع نهاية لسلسلة إيجابية من 17 مباراة رسمية لمنتخب الديكة امتدت على أكثر من عام ونصف العام.

ويملك المنتخب الفرنسي تحت قيادة مدربه التاريخي ديدييه ديشامب (في منصبه منذ صيف 2012) سلسلة طويلة لم يتعرض فيها إلى الهزيمة ولو في مناسبة واحدة رغم أنه خسر بركلات الترجيح نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين (4 ـ2) بعد نهاية المباراة بالتعادل (3 -3).

وفي إحصائيات كرة القدم الرسمية لا يتم تسجيل الخسارة بركلات الترجيح على أنها هزيمة، بل تحتسب تعادلًا.

 

وتعود آخر هزيمة للمنتخب الفرنسي في مباراة رسمية إلى 30 نوفمبر 2022 أمام المنتخب التونسي (1 ـ 0) وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للدور الأول من مونديال قطر آنذاك.

وخاض منتخب فرنسا منذ ذلك التاريخ 17 مباراة رسمية في كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم أوروبا ونهائيات يورو 2024، كان آخرها في ربع النهائي أمام البرتغال، ولم يذق طعم الخسارة في تلك السلسلة الطويلة.

 

 

ويلتقي رفاق كيليان مبابي بمنتخب إسبانيا غدًا الثلاثاء، فيما سيكون نصف النهائي الثاني بين هولندا وإنجلترا من أجل مقعدين في نهائي النسخة الـ17 لليورو يوم الـ14 من يوليو الجاري.

رياضةيورو 2024المنتخب الفرنسي

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