نيمار: رونالدو "رائد" التغيير في الدوري السعودي.. ومتحمس لكتابة التاريخ مع الهلال (فيديو)

وقال نيمار في مقابلة بثها حساب نادي الهلال على منصة "إكس": "أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد بقدومه إلى هُنا، ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء من هذا القبيل، واليوم الدوري ينمو أكثر فأكثر".

وأضاف: "أنا متحمس وسعيد بالانضمام إلى دوري جديد، وكتابة التاريخ مع الهلال".

وأكد نيمار أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات مع الهلال والفوز بالألقاب، قائلًا: " أنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي مع الهلال".

وعن تواجد نجوم عالميين في دوري روشن قال: "عندما تواجه لاعبين أمثال رونالدو، وبنزيما، وفيرمينو، ستكون الإثارة حاضرة.. أنا هنا لأساعد الدوري بأن يكون أكبر، وسيصبح تنافسيًا للغاية بفضل التعاقدات الكبيرة".