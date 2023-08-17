نيمار: رونالدو "رائد" التغيير في الدوري السعودي.. ومتحمس لكتابة التاريخ مع الهلال (فيديو)
يرى البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي الجديد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "رائد" التغيير" في دوري روشن السعودي.
وأعلن الهلال، أمس الثلاثاء، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وقال نيمار في مقابلة بثها حساب نادي الهلال على منصة "إكس": "أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد بقدومه إلى هُنا، ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء من هذا القبيل، واليوم الدوري ينمو أكثر فأكثر".
وأضاف: "أنا متحمس وسعيد بالانضمام إلى دوري جديد، وكتابة التاريخ مع الهلال".
وأكد نيمار أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات مع الهلال والفوز بالألقاب، قائلًا: " أنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي مع الهلال".
وعن تواجد نجوم عالميين في دوري روشن قال: "عندما تواجه لاعبين أمثال رونالدو، وبنزيما، وفيرمينو، ستكون الإثارة حاضرة.. أنا هنا لأساعد الدوري بأن يكون أكبر، وسيصبح تنافسيًا للغاية بفضل التعاقدات الكبيرة".
وقبل نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم: الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي.
ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، إلى الهلال.