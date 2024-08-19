قبيل النزال المرتقب بينهما، شهد المؤتمر الصحفي التمهيدي لمباراة الملاكم الأمريكي المخضرم مايك تايسون (56 عامًا) وجيك بول، صانع المحتوى الذي تحول إلى ملاكم، البالغ (27 عامًا) أحداثًا ساخنة تضمنت دفعًا متبادلًا بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي الثنائي في الحلبة في الـ15 من نوفمبر المقبل، حيث بدأت حملة الترويج للنزال بقوة فخلال المؤتمر تصادم الخصمان على المسرح، وسرعان ما تصاعدت التوترات عندما وجه جيك لكمة إلى صدر خصمه، عقب ذلك بدأ تايسون في دفع بول، وكان لا بد من فصلهما، بينما كان تايسون يبتسم بشكل واسع عاد الاثنان إلى المواجهة مرة أخرى فقط ليبدأ بول في الدفع، وتم تبادل الكلمات الحادة بينهما.

خلال المؤتمر، ظهر تايسون بصحة جيدة بعد أن اضطر لتأجيل النزال، الذي كان من المقرر إجراؤه الشهر الماضي، بسبب تعرضه لنوبة قرحة مرَّ بها البطل العالمي خلال رحلة طيران ما اضطره إلى إيقاف تدريباته وتأجيل النزال.

في السياق ذاته، حذر النقاد من أن تايسون كبير في السن جدًّا ليدخل الحلبة مع رجل يصغره بـ31 عامًا، لكن بول يعتقد أن النزال سيكون حدثًا لا يُنسى.

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وقال بول: "نحن نصنع التاريخ؛ الجميع يقولون إنني سأتعرض للضربة القاضية، لكن ماذا سيحدث عندما أجعل هذا الرجل ينام؟ إنه يقول إن جنازتي ستكون على يده، ويقول إنه سيقتلني، أحترم مايك تايسون، لكننا لم نعد أصدقاء، سأطرح هذا الوغد أرضًا، وسنرى من الذي سيكون ميتًا".