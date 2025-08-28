صراع يهدد الأهلي.. 3 أسباب لمعركة شوبير مع "اللهو الخفي"

أشعل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الأجواء داخل النادي الأهلي المصري بتصريحاته المثيرة التي كشف فيها عن وجود "اللهو الخفي" داخل أسوار القلعة الحمراء، وهو مصطلح وصف به القوى الخفية التي تعبث بالاستقرار وتعمل على زعزعة موقف المدير الفني خوسيه ريبيرو، في محاولة ممنهجة لإبعاده عن قيادة الفريق الأول.

في ظل تصاعد أزمات الأهلي المصري وتراجع نتائجه في الدوري، اشتدت المؤشرات على حدوث صراع داخلي يقف وراء الهجوم المتواصل على المدير الفني، خوسيه ريبيرو.

ويأتي شوبير في قلب هذه المعركة، فقد خرج بتصريحات قوية وضعت الضوء على معركة تدور بين أطراف داخل النادي تُخفي وراءها ما وصفها بـ"اللهو الخفي".

وقال شوبير إن "اللهو الخفي" مسؤول غير إداري في النادي، وهو ما أشعل تكهنات حول شخصيته، والدوافع التي جعلت شوبير يصرح بهذا التصريح.

تصريحات شوبير لم تكن مجرد تعليق عابر، بل أطلقت شرارة صراع داخلي يهدد استقرار النادي ويدفع باتجاه كشف النقاب عن صراعات خطيرة تدور في الظل بعيدًا عن أعين الجميع.

1- الموقف من ريبيرو

خوسيه ريبيرو، الذي تولى قيادة الأهلي في فترة مليئة بالتحديات، لم يكن موفقًا في تحقيق نتائج مرضية للجماهير أو للإدارة.

ريبيرو مع الأهلي فاز في مباراة وحيدة فقط ببطولة الدوري أمام فاركو، فيما سجل الفريق تحت قيادته 4 تعادلات وخسارة واحدة.

وجاءت نتيجة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ضمن الجولة الرابعة من الدوري لتعكس حجم الإحباط، فقد انتهت بلا أهداف وأشعلت موجة من الغضب على وسائل التواصل وداخل الشارع الرياضي، مطالبين برحيل ريبيرو.

وفي هذا السياق، ألقى أحمد شوبير اللوم على "قوى" داخل البيت الأهلاوي، ووصف بأنها تحاول إبعاد المدرب بقوة.

وقال: "هناك حملة ممنهجة من داخل النادي تسعى للإطاحة بريبيرو، هذا الواقع يشبه 'اللهو الخفي' الذي يعبث في الظلام، ولا علاقة له بأعضاء الجهاز الفني".

2- رغبة شوبير في مشاركة نجله

إلى جانب الهجوم على المدرب، لا تخلو الساحة من بعض الخلافات المتعلقة بخيارات اللاعبين وأهمها مشاركة نجله مصطفى.

أحمد شوبير، الذي يعيش في قلب الأحداث، يرغب في تعزيز مشاركة نجله، وعدم جلوسه على دكة الاحتياطي مجددًا، فقد شارك في أول مباراتين، ثم جلس بديلا لمحمد الشناوي في مباراة غزل المحلة.

3- الهجوم المتواصل على الحارس محمد الشناوي

لم تقتصر المعركة على الفنيين فقط، بل شملت أيضًا لاعبين بارزين مثل الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لانتقادات لاذعة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الماضية، والمعسكر التحضيري.

وهاجم شوبير الحارس محمد الشناوي قبل انطلاق مباريات الدوري المصري هذا الموسم، ثم جاءت حملة مضادة على منصات التواصل لدعم الحارس المخضرم، ما يؤكد وجود صراع بين شوبير واللهو الخفي.