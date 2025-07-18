3 ملايين قلب.. سر صور ميسي المثيرة للجدل مع ميا خليفة (شاهد)

انتشرت صور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي مع الممثلة الشهيرة ميا خليفة وسط جدل واسع حول علاقة الثنائي.

وأكمل ميسي عامه الـ 38 وسط توقعات باستمرار مسيرته في المستطيل الأخضر لسنوات قادمة وقيادة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وساهم ميسي خلال مشواره في تحقيق العديد من الألقاب، على رأسها كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بجانب لقبي كوبا أمريكا وكأس العالم تحت 20 عامًا بخلاف الفوز بالكرة الذهبية 8 مرات، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة العالمية.

ونجح النجم الأرجنتيني في تحقيق بطولات عديدة خلال رحلته مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.

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قصة صور ميسي مع ميا خليفة

انتشرت صور للنجم الأرجنتيني مع ميا خليفة الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار هذه الصور وتفاعل العديد من متابعي النجم الأرجنتيني معها، بدأ الحديث عن علاقة محتملة بين ميسي وميا خليفة.

ولكن بالبحث عن مصدر هذه الصور فإنها تعود إلى حساب عبر إنستغرام لمصمم يجيد استخدام الذكاء الاصطناعي.

اللافت أن هذه الصور نالت تفاعلًا بما يقرب من 3 ملايين قلب إشارة الرمز التعبيري للإعجاب في موقع إنستغرام رغم كونها غير حقيقية.