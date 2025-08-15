برشلونة ومانشستر سيتي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُستأنف اليوم السبت منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لموسم 2025 ـ 2026 من خلال 3 مباريات أخرى تتصدرها مواجهة حامل اللقب برشلونة أمام ريال مايوركا.

ويسعى رفاق لامين يامال إلى الدخول بقوة في مسار الدفاع عن لقبهم وتأكيد جاهزيتهم للمراهنة على كل الألقاب الممكنة في 2026.

وفي الدوري الإنجليزي، تُستأنف الجولة الافتتاحية، ويلاقي مانشستر سيتي فريق وولفرهامبتون في حين تجمع المباراة الثانية توتنهام مع بيرنلي.

وينطلق اليوم السبت أيضا الموسم الجديد في الدوري الألماني حيث سيكون حامل اللقب بايرن ميونخ في مهمة لا تبدو سهلة أمام شتوتغارت على ملعب الأخير.

وتشهد منافسات السبت العديد من المواجهات الكروية الهامة من بينها منافسات الدوري المصري والدوري التونسي والدوري الإماراتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مايوركا ـ برشلونة ـ الساعة 08.30 مساء ـ beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي:

توتنهام ـ بيرنلي ـ الساعة 05.00 مساء ـ beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون ـ مانشستر سيتي ـ الساعة 07.30 مساء ـ beIN Sports HD 1

الدوري التونسي:

الملعب التونسي ـ شبيبة القيروان ـ الساعة 06.30 مساء ـ الوطنية 2 (تونس)

النجم الساحلي ـ النادي الإفريقي ـ الساعة 08.30 مساء ـ الوطنية 1 (تونس) وقناة الدوري والكأس

الدوري الألماني:

شتوتغارت ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 09.30 مساء ـ beIN Sports HD 5

الدوري المصري:

الزمالك ـ المقاولون العرب ـ الساعة 09.00 مساء ـ قناة أون تايم سبورتس.

دوري أدنوك الإماراتي:

شباب الأهلي ـ الظفرة ـ الساعة 05.05 مساء ـ أبو ظبي الرياضة 1

دبا الفجيرة ـ الشارقة ـ الساعة 05.05 مساء ـ أبو ظبي الرياضة 2

كلباء ـ النصر ـ الساعة 07.30 مساء ـ أبو ظبي الرياضة 1

العين ـ البطائح ـ الساعة 07.30 مساء ـ أبو ظبي الرياضة 2

مباراة ودية:

روما الإيطالي ـ نيوم ـ الساعة 06.00 مساء ـ