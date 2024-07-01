سر حذف إعلان رحيل كانسيلو وفيليكس عن برشلونة

كشفت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة وصيف الدوري الإسباني عن أسباب حذف الفريق منشور يتعلق بمغادرة لاعبيه البرتغاليين كانسيلو وجواو فليكس للنادي بعد نهاية فترة الإعارة وذلك بحلول الأحد 30 يونيو 2024.

وانضم كانسيلو إلى صفوف برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في سبتمبر 2023، على سبيل الإعارة لموسم واحد، فيما يمتد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي حتى 30 يونيو 2027.

أما مواطنه جواو فيليكس فقد انضم في الأول من سبتمبر 2023، في إطار الإعارة، قادما من تشيلسي دون خيار الشراء، إلى نادي برشلونة وذلك في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية وبعد وقت قصير من تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2029.

وأثار نادي برشلونة جدلا واسعا في أوساط مشجعيه وعدد كبير من متابعي حساباته عبر منصات التواصل عندما نشر عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت أو في حسابه على منصه "إكس" يوم الأحد بيانا أعلن فيه نهاية تجربة جواو فيليكس وجواو كانسيلو مع النادي قبل أن يتم حذف المنشور في اليوم نفسه.