تصد رائع من إدوارد ميندي يثير إعجاب جماهير الأهلي السعودي (فيديو)
أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، والمنضم حديثًا للفريق قادمًا من صفوف تشيلسي، إعجاب الجماهير بمستواه البارز خلال معسكر "الراقي" المقام حاليًّا في النمسا.
وأعلن الأهلي مؤخرًا تعاقده الرسمي مع ميندي لمدة 3 مواسم، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2026، مقابل حصول تشيلسي الإنجليزي على 17 مليون جنيه إسترليني.
وتداول جمهور الأهلي السعودي فيديو نقلًا عن الحساب الرسمي للنادي، يُظهر تصدّيًا رائعًا لميندي على مرتين، حيث تصدّى لتصويبة قوية في المرة الأولى لترتد الكرة منه وتسقط أمام لاعب آخر الذي حاول تسديدها في الشباك ولكن النجم السنغالي أنقذها بقدمه، في رد فعل رائع.
ميندي توج سابقًا مع تشيلسي بـ3 ألقاب متمثلة في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليحصد بعدها جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2021.
بينما من المقرر، أن يستمر معسكر الفريق السعودي لمدة 20 يومًا تتخلله 5 مباريات ودية، على أن تتحدد أسماء الفرق خلال اليومين المقبلين.
ولم يتعاقد الأهلي حتى الآن مع مدرب جديد خلفًا للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن الفريق بعد قيادته للعودة إلى دوري روشن للمحترفين.
ويسعى الأهلي للعودة إلى منصات التتويج في أول مواسمه بعد العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.
ويستعد الأهلي لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الـ11 من أغسطس المقبل.