تصد رائع من إدوارد ميندي يثير إعجاب جماهير الأهلي السعودي (فيديو)

أثار السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، والمنضم حديثًا للفريق قادمًا من صفوف تشيلسي، إعجاب الجماهير بمستواه البارز خلال معسكر "الراقي" المقام حاليًّا في النمسا.

وأعلن الأهلي مؤخرًا تعاقده الرسمي مع ميندي لمدة 3 مواسم، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2026، مقابل حصول تشيلسي الإنجليزي على 17 مليون جنيه إسترليني.

وتداول جمهور الأهلي السعودي فيديو نقلًا عن الحساب الرسمي للنادي، يُظهر تصدّيًا رائعًا لميندي على مرتين، حيث تصدّى لتصويبة قوية في المرة الأولى لترتد الكرة منه وتسقط أمام لاعب آخر الذي حاول تسديدها في الشباك ولكن النجم السنغالي أنقذها بقدمه، في رد فعل رائع.