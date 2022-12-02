أجواء "جنائزية" في غرفة ملابس ألمانيا عقب الوداع المرير لكأس العالم

وبعد ما يزيد قليلا عن 10 دقائق من انتهاء المباراة ، كان هناك "صمت تام" في غرفة الملابس ، حيث لم يكن لدى لاعبي ألمانيا أي فكرة عما سيقولونه لبعضهم البعض.

ومع عدم وجود مباراة قادمة يستعد لها مديرو الأطقم الفنية والطبية، كان كل لاعب مسؤولا عن معداته الخاصة لأول مرة منذ وصوله.

وشارك اللاعبون في المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباراة ، على الرغم من أنها كانت بعد 45 دقيقة من صفارة النهاية ، وليس بعد المباراة مباشرة.

ووصفها يوناس هوفمان بأنها "لحظة مريرة" ، بينما اعترف جمال موسيالا قائلا "إنها حقا محزنة، المزاج سيء"، وقال فليك "هذا خطأنا" ، لكن على الرغم من الضغط الشديد بشأن إقالته عقب خروجهم المبكر ، إلا أنه يحظى بدعم من بعض لاعبيه، قال أنطونيو روديغر: "أتمنى أن يبقى".

وفاز كاي هافرتز بلقب رجل المباراة بعد فوز ألمانيا بنتيجة 4-2، لكن الصورة الاحتفالية بدت وكأنها لقطة حقيقية، وقال للصحافة لاحقا: "يمكن أن يكون أيضا فيلم رعب".

ترك لاعب الوسط إيلكاي جوندوغان مستقبله في المنتخب الوطني مفتوحا ، قائلا: 'لم أفكر في الأمر بعد، أردت فقط التركيز على البطولة، لا أعلم، الإحباطات تسود. وتجنب نيكلاس سولي الأسئلة حول مستقبله من خلال التزام الصمت وتناول تفاحة.

وألمح توماس مولر إلى التقاعد الدولي في المنطقة المختلطة التلفزيونية، مشيرا إلى أنه سيناقش الأمر مع زوجته ومديره الفني فليك، لم يؤكد ذلك في الصحافة بعد ذلك - لكن اضطر إلى تقليص تعليقاته بسبب حالته السيئة.