أجواء "جنائزية" في غرفة ملابس ألمانيا عقب الوداع المرير لكأس العالم
،كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تفاصيل مؤلمة عقب خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي رغم فوزه 4-2 على كوستاريكا يوم الخميس.
وعقب انطلاق صفارة النهاية قبل منتصف الليل بأربع دقائق في استاد البيت في قطر، حتى تم انطلاق حافلتهم للخروج صباح الجمعة ، كانت الأجواء قاتمة لمشجعي فريق المدرب هانز فليك ، الذي احتل المركز الثالث في مجموعته خلف اليابان وإسبانيا، حيث فشل الفريق في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال 2018.
وبعد ما يزيد قليلا عن 10 دقائق من انتهاء المباراة ، كان هناك "صمت تام" في غرفة الملابس ، حيث لم يكن لدى لاعبي ألمانيا أي فكرة عما سيقولونه لبعضهم البعض.
ومع عدم وجود مباراة قادمة يستعد لها مديرو الأطقم الفنية والطبية، كان كل لاعب مسؤولا عن معداته الخاصة لأول مرة منذ وصوله.
وشارك اللاعبون في المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباراة ، على الرغم من أنها كانت بعد 45 دقيقة من صفارة النهاية ، وليس بعد المباراة مباشرة.
ووصفها يوناس هوفمان بأنها "لحظة مريرة" ، بينما اعترف جمال موسيالا قائلا "إنها حقا محزنة، المزاج سيء"، وقال فليك "هذا خطأنا" ، لكن على الرغم من الضغط الشديد بشأن إقالته عقب خروجهم المبكر ، إلا أنه يحظى بدعم من بعض لاعبيه، قال أنطونيو روديغر: "أتمنى أن يبقى".
وفاز كاي هافرتز بلقب رجل المباراة بعد فوز ألمانيا بنتيجة 4-2، لكن الصورة الاحتفالية بدت وكأنها لقطة حقيقية، وقال للصحافة لاحقا: "يمكن أن يكون أيضا فيلم رعب".
ترك لاعب الوسط إيلكاي جوندوغان مستقبله في المنتخب الوطني مفتوحا ، قائلا: 'لم أفكر في الأمر بعد، أردت فقط التركيز على البطولة، لا أعلم، الإحباطات تسود. وتجنب نيكلاس سولي الأسئلة حول مستقبله من خلال التزام الصمت وتناول تفاحة.
وألمح توماس مولر إلى التقاعد الدولي في المنطقة المختلطة التلفزيونية، مشيرا إلى أنه سيناقش الأمر مع زوجته ومديره الفني فليك، لم يؤكد ذلك في الصحافة بعد ذلك - لكن اضطر إلى تقليص تعليقاته بسبب حالته السيئة.
وقال جوشوا كيميش لكاميرات التلفزيون: "بالنسبة لي، هذا هو أصعب يوم في حياتي المهنية، المرة الثانية التي يتم إقصاؤها في كأس العالم. لا يبدو أن التاريخ جعل قبوله أسهل".
وكشف سيرغ غنابري المدمر: "الكثير من الصمت وخيبة الأمل ، والكثير من الغضب. إنه غضب أكبر على أنفسنا، لقد جئنا إلى هنا لغرض وهو خطأنا إذا لم نفز بالمباريات".
ويمكن القول إن مصير ألمانيا حُدد بخسارة مباراتها الافتتاحية أمام اليابان متصدرة المجموعة، وفي حين أن التعادل يوم الأحد ضد إسبانيا قدم بصيص أمل ، إلا أنه لم يكن كافيا لأنهم فشلوا في تحقيق فارق الأهداف المطلوب للتأهل.
وغادرت الحافلة استاد البيت في الساعة 1:45صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أقل من ساعتين من الإقصاء، وتوجهوا لمدة ساعة إلى منتجع زلال.
ووصل اللاعبون بعد حوالي 40 دقيقة لزوجاتهم وصديقاتهم ، الذين كانوا ينتظرون في المنتجع وأقام المدربون والمشرفون والفريق وجبة في وقت متأخر من الليل، لكن الجو يوصف بأنه "مثل الجنازة".
في الساعة 9:30 صباحا ، غادرت حافلة الفريق، ومن المقرر أن تغادر طائرتهم من قطر عائدين إلى فرانكفورت في غياب تام لأي مظاهر احتفال.