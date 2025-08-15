نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

أجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2، اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد منافسات النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا 2 مشاركة 32 فريقاً من 22 اتحادا وطنيا على مستوى القارة.

أخبار ذات علاقة مواجهات نارية.. ملخص ونتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

وتم تقسيم الفرق إلى منطقتي الشرق والغرب قبل تصنيف الفرق المشاركة في كل مجموعة إلى 4 مستويات.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا الثاني والنخبة

نتائج القرعة

أسفرت القرعة عن المجموعات التالية في منطقة الغرب:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي - الاستقلال الإيراني - المحرق البحريني - الوحدات الأردني.

المجموعة الثانية: الأهلي القطري - أندغون الأوزبكي - أركداغ التركماني - الخالدية البحريني.

المجموعة الثالثة: سباهان الإيراني - الحسين إربد الأردني - موهون باغان الهندي - أهال التركماني.

المجموعة الرابعة: النصر السعودي - الزوراء العراقي - الاستقلال الطاجيكي - غوا الهندي.

أخبار ذات علاقة سيكون حلما.. نجم فريق هندي يتمنى مواجهة رونالدو في دوري أبطال آسيا 2

وفيما يلي مجموعات القسم الشرقي:

المجموعة الأولى: بكين إف سي الصيني- ماكارتور الأسترالي - تاي بو من هونغ كونغ - كونغ إن من هانوي.

المجموعة الثانية: غامبا أوساكا الياباني - نام دين الفيتنامي - راكتبوري التايلاندي - إيسترن إف سي الصيني.

المجموعة الثالثة: بانكوك يونايتد التايلاندي - سيلانغور الماليزي - ليون سيتي السنغافوري - بيرسيب الإندونيسي.

المجموعة الرابعة: بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي - باتوم يونايتد التايلاندي - كايا الفلبيني - تامبينز السنغافوري.

مواعيد البطولة

وتنطلق منافسات مرحلة المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل على أن تنتهي يوم 24 ديسمبر المقبل.

وتقام منافسات دور الستة عشر في الفترة بين 10 إلى 19 فبراير المقبل ثم دور الثمانية في الفترة بين 3 إلى 12 مارس المقبل.

وتقام منافسات نصف النهائي في الفترة بين 7 إلى 15 أبريل المقبل ثم تقام المباراة النهائية يوم 16 مايو المقبل.