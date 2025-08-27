جون إدوارد كلمة السر.. ما سبب اعتذار "عاشق الزمالك" المفاجئ؟

قدم حامد حمدان، لاعب نادي بتروجت، اعتذارًا رسميًا لإدارة ناديه، ليضع حدًا لأزمة تمرده الأخيرة التي أثارت الجدل، بعد عدم رحيله للزمالك.

أخبار ذات علاقة عزلة وضيق خاطر.. رسالة نارية من حامد حمدان بعد منعه من الانتقال إلى الزمالك

وكان اللاعب قد امتنع من الانضمام إلى معسكر الفريق الإعدادي، ثم غاب عن المباريات الرسمية التي خاضها فريقه في الدوري المصري الممتاز، في خطوة احتجاج على رفض إدارة بتروجت الموافقة على رحيله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية.

أخبار ذات علاقة الأهلي يعطل انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

سبب اعتذار اللاعب

وجّه حمدان اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي بتروجت والجهاز الفني للفريق وزملائه اللاعبين، على خلفية التصرفات التي صدرت عنه أخيرًا.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة "إنستغرام" أعرب حامد حمدان عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تصرفاته، وذلك بعد فترة من التغيب الإجباري.

وأكد حامد حمدان أنه يضع تركيزه في المرحلة المقبلة على العمل بجدية داخل الفريق، سعيًا للمساهمة في تحقيق أهداف بتروجت وإرضاء جماهيره.

أخبار ذات علاقة تطورات غير متوقعة في مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان

وكشفت مصادر أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، الذي كان حلقة الوصل بين اللاعب والنادي الأبيض، هو السبب في خروج هذا الاعتذار للنور.

وتواصل جون إدوارد مباشرة مع حمدان ونصحه بحل الأمور مع ناديه الحالي والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على لياقته البدنية ومستواه الفني، الذي سيتأثر سلبًا بشكل كبير في حالة استمرار غيابه.