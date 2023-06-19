غوارديولا يعلق على إمكانية العودة لتدريب برشلونة
علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على إمكانية العودة لتدريب برشلونة مستقبلا.
وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لا أعتقد أنني سأعود لتدريب برشلونة، ألتقي خوان لابورتا رئيس برشلونة دائمًا مرة واحدة في العام، حددت موعدًا مع أصدقائي، لكنه لابورتا انضم بالصدفة، لم يكن لدينا مكان لتناول العشاء".
وعمل غوارديولا 4 مواسم مع برشلونة حقق خلالها كل الألقاب الممكنة بينها السداسية التاريخية موسم 2008/2009 في أول موسم له مع النادي الكتالوني.
وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "أنا عضو في برشلونة، وآمل أن يحتفظوا بمقاعد من أجلي في الملعب الجديد".
وتابع: "برشلونة لديه مدرب رائع يعرف كيفية إدارة الأمور، فاز بالليغا، وهي البطولة الأهم، أتمنى أن يستمر لسنوات عديدة، وعندما يقرر إنهاء فترته، سيأتي بوسكيتس أو غيره، هذه مراحل، وقد قلت سابقًا إن فترتي كمدرب هناك قد انتهت".
وأتم بيب: "تشافي يسير في الطريق الصحيح، كان الأفضل، ولعب في دوري أبطال أوروبا أثناء المعاناة من إصابات عديدة، كان جيدا على مستوى الدفاع، لكن حدثت بعض التفاصيل أمام إنتر ميلان".
وعن قرار ليونيل ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي قال غوارديولا: "إذا قرر الذهاب إلى الولايات المتحدة، فمن المؤكد أنه سيحقق نجاحًا".
وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي صيف 2016 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2025.
وقاد غوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق نجاحات هائلة كان آخرها التتويج بالثلاثية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).
وفاز مانشستر سيتي بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي مع غوارديولا، وحال نجاح الفريق في الحفاظ على اللقب الموسم المقبل فسيكون أول فريق يفوز باللقب 4 مرات متتالية في تاريخ المسابقة.