غوارديولا يعلق على إمكانية العودة لتدريب برشلونة

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "أنا عضو في برشلونة، وآمل أن يحتفظوا بمقاعد من أجلي في الملعب الجديد".

وتابع: "برشلونة لديه مدرب رائع يعرف كيفية إدارة الأمور، فاز بالليغا، وهي البطولة الأهم، أتمنى أن يستمر لسنوات عديدة، وعندما يقرر إنهاء فترته، سيأتي بوسكيتس أو غيره، هذه مراحل، وقد قلت سابقًا إن فترتي كمدرب هناك قد انتهت".

وأتم بيب: "تشافي يسير في الطريق الصحيح، كان الأفضل، ولعب في دوري أبطال أوروبا أثناء المعاناة من إصابات عديدة، كان جيدا على مستوى الدفاع، لكن حدثت بعض التفاصيل أمام إنتر ميلان".