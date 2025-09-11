"يا رب يجيلك صليبي".. إمام عاشور يشتبك مع عمال بسبب صورة تذكارية

اشتبك إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، مع بعض العمال أمام أحد المقاهي الشهيرة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على عاملين أحدهما (أقل من 18 عاماً) إثر مشاجرة بين إمام عاشور وصديقه أمام مقهى شهير في منطقة التجمع.

ونشب خلاف بين إمام عاشور الذي تواجد مع صديقه في المقهى بجانب بعض العمال طلبوا التقاط صورة تذكارية معهما.

وتطورت الأمور لاشتباك بالأيدي بعد أن قام أحد العمال بالدعاء على عاشور قائلاً:" يارب يجيلك صليبي" في إشارة إلى أمنيته في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان إمام عاشور دخل من قبل في أزمة مع عامل في أحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر قبل عدة أشهر قبل الحكم ببراءته بعد النظر في الدعوى أمام القضاء.

ويغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الماضي بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعانى عاشور إصابة بكسر في الترقوة ويغيب منذ شهر يونيو الماضي عن المباريات.