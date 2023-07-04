الرمثا يتراجع عن تجميد نشاطه والانسحاب من بطولة درع الاتحاد الأردني
قررت إدارة نادي الرمثا التراجع عن قرارها السابق بتعليق مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة درع الاتحاد الأردني، والذي صدر عقب الأزمة التحكيمية التي شهدتها مواجهة الفريق ضد الفيصلي، والتي أقيمت مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1).
وخلال أحداث اللقاء، انسحب لاعبو الرمثا لعدة دقائق احتجاجًا على عدم منح الفريق ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم احتساب ركلة جزاء للفيصلي في مطلع الشوط الثاني، قبل العودة إلى اللعب بعد مناقشات مطولة مع حكم المباراة أحمد يعقوب.
وبعد نهاية المباراة أعلنت إدارة نادي الرمثا تعليق النشاط الرياضي والانسحاب من البطولة، في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "إدارة نادي الرمثا تقرر تجميد النشاط الرياضي وتعليق المشاركة في بطولة الدرع لوضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي".
العدول عن القرار
ونقلت قناة "المملكة" الأردنية تصريحات لهاني حمزة، أمين سر نادي الرمثا، اليوم الثلاثاء، مؤكدا عدول إدارة ناديه عن قرار تعليق مشاركات الفريق، بعد تلقيهم وعدا من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" مع انطلاق بطولة دوري المحترفين، أغسطس المقبل.
من جانبه، قال خالد الزعبي، رئيس نادي الرمثا، في تصريحاته، إن "اتحاد الكرة تفهم مظلومية نادي الرمثا، وتم الإقرار بوجود أخطاء تحكيمية في مباراتي الفريق ضد الوحدات والفيصلي في بطولة درع الاتحاد".
وأشار الزعبي إلى أن "الاتحاد أكد خلال الاجتماع ضرورة تطبيق نظام الفار بأسرع ما يمكن".
يذكر أن الفيصلي اقترب من التتويج باللقب بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط على الرمثا أقرب مطارديه، ليصبح الفيصلي بحاجة إلى نقطة واحدة من آخر 3 جولات لضمان اللقب.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل نادٍ 11 مباراة خلال البطولة.