الرمثا يتراجع عن تجميد نشاطه والانسحاب من بطولة درع الاتحاد الأردني

قررت إدارة نادي الرمثا التراجع عن قرارها السابق بتعليق مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة درع الاتحاد الأردني، والذي صدر عقب الأزمة التحكيمية التي شهدتها مواجهة الفريق ضد الفيصلي، والتي أقيمت مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (3-1).

وخلال أحداث اللقاء، انسحب لاعبو الرمثا لعدة دقائق احتجاجًا على عدم منح الفريق ركلة جزاء في الشوط الأول، ثم احتساب ركلة جزاء للفيصلي في مطلع الشوط الثاني، قبل العودة إلى اللعب بعد مناقشات مطولة مع حكم المباراة أحمد يعقوب.

وبعد نهاية المباراة أعلنت إدارة نادي الرمثا تعليق النشاط الرياضي والانسحاب من البطولة، في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "إدارة نادي الرمثا تقرر تجميد النشاط الرياضي وتعليق المشاركة في بطولة الدرع لوضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي".