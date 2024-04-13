أجواء ملتهبة.. رد فعل الزمالك بعد تعيين نور الدين حكما للقمة
أعرب مسؤولو نادي الزمالك عن تخوفهم وغضبهم إثر الإعلان رسميًّا عن تولي إبراهيم نور الدين القيادة التحكيمية لمباراة الفريق ضد الأهلي، في قمة الدوري المصري.
ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على استاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما في الدوري المصري الممتاز.
وأعلن اتحاد الكرة اختيار إبراهيم نور الدين حكم ساحة لمباراة الزمالك والأهلي، ويعاونه محمد عادل حكماً لتقنية الفيديو.
ووفقا لما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، يوم السبت، فإن مسؤولي نادي الزمالك غاضبون ولديهم تخوف كبير من تعيين إبراهيم نور الدين حكما للقاء، خاصة أن النادي أعلن أكثر من مرة رغبته في تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي، وكان آخرها مباراة الكأس التي أقيمت في السعودية.
وفاز الأهلي 2-صفر على الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، في مارس الماضي.
وأضاف المصدر: "الزمالك ما زال لديه شكوك في الهدف الذي سجله إمام عاشور، لاعب الأهلي، في مواجهة كأس مصر بين الطرفين، ويراه المسؤولون أنه جاء من تسلل واضح؛ ما تسبب في خسارة الفريق الأبيض للمباراة".
ويأتي الغضب الزملكاوي في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الأهلي بدورهم رفضهم تعيين نور الدين لإدارة اللقاء تحكيميا.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، تواصل مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه اعتراضه على إبراهيم نور الدين.
ووفقا للمصدر، فاروق أكد له أن اختيار إبراهيم نور الدين كان بالإجماع، بهدف تكريمه قبل نهاية مشواره مع التحكيم هذا الموسم.
والموسم الحالي هو الأخير لإبراهيم نور الدين في التحكيم المصري، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله بشكل رسمي.
ويبتعد الغريمان التقليديان عن صدارة الدوري الممتاز، إذ يحتل الزمالك صاحب الأرض المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.
ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، متقدما بفارق نقطة على إنبي صاحب المركز الثاني الذي خاض 17 مباراة.
ويدخل الزمالك المباراة منتشيا بالفوز 3-صفر على الاتحاد في الدوري، والتأهل مستحق لقبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
فيما يخوض الأهلي المباراة بعد فوز صعب 1-صفر على زد، والتأهل السهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.