أجواء ملتهبة.. رد فعل الزمالك بعد تعيين نور الدين حكما للقمة

أعرب مسؤولو نادي الزمالك عن تخوفهم وغضبهم إثر الإعلان رسميًّا عن تولي إبراهيم نور الدين القيادة التحكيمية لمباراة الفريق ضد الأهلي، في قمة الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على استاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة اختيار إبراهيم نور الدين حكم ساحة لمباراة الزمالك والأهلي، ويعاونه محمد عادل حكماً لتقنية الفيديو.

ووفقا لما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، يوم السبت، فإن مسؤولي نادي الزمالك غاضبون ولديهم تخوف كبير من تعيين إبراهيم نور الدين حكما للقاء، خاصة أن النادي أعلن أكثر من مرة رغبته في تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي، وكان آخرها مباراة الكأس التي أقيمت في السعودية.

وفاز الأهلي 2-صفر على الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، في مارس الماضي.