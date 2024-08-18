الأهلي السعودي يقترب من صفقة برازيلية قوية

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي السعودي بات قريبًا من التعاقد مع أليكساندر كريستيان غوميز دا كوستا، لاعب فلومينينسي البرازيلي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعتبر أليكساندر، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد المواهب الصاعدة في فريق فلومينينسي، إذ سجَّل هدفين، وقدَّم تمريرتين حاسمتين في 39 مباراة، ولعب بشكل أساسي كلاعب وسط دفاعي.

ووفقًا لِما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقال اللاعب والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "أليكساندر سيكون أول صفقات فريق الأهلي السعودي هذا الموسم قادمًا من نادي فلومينينسي البرازيلي".

وأضاف: "وقَّع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافي، وتم حجز موعد الكشف الطبي على اللاعب، والصفقة ستصل إلى 10 ملايين دولار".

ولم يبرم الأهلي أي صفقة جديدة منذ فتح باب القيد للانتقالات الصيفية في التاسع عشر من يوليو الماضي.

يذكر أن الأهلي ودع كأس السوبر السعودي من نصف النهائي بعد الخسارة ضد الهلال، بضربات الجزاء بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويفتتح الأهلي موسمه في الدوري السعودي للمحترفين، بملاقاة العروبة يوم الجمعة الـ23 من أغسطس المقبل.