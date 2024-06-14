مشجع لمانشستر سيتي يحرج غاري نيفيل (فيديو)
أحرج مشجع لفريق مانشستر سيتي أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل، في مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في الآونة الأخيرة على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في ختام الموسم الكروي بإنجلترا.
وحسم مانشستر يونايتد لقبه الوحيد في الموسم الماضي، بالتتويج بلقب كأس الاتحاد كذلك حرم جاره مانشستر سيتي من التتويج بالثنائية المحلية بعد حصده الدوري الإنجليزي.
وظهر غاري نيفيل برفقة وين روني زميله الأسبق في مانشستر يونايتد في حديث عبر إحدى البرامج مع بعض المشجعين.
وقال نيفيل لمشجع معروف لمانشستر سيتي يُدعى بيغ ستيف: "هل أنت سعيد بخسارة كأس الاتحاد الانجليزي؟".
ورد مشجع مانشستر سيتي قائلًا:" عليك أن تعطي جيرانك بعض الحليب عندما تكون الثلاجة ممتلئة عندك".
وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي وهو رقم حصده السيتزينز لأول مرة في تاريخ البريميرليغ، كذلك مدربه بيب غوارديولا بات أول مدير فني يحقق لقب الدوري 4 مرات متتالية في إنجلترا.
وقدم غوارديولا نجاحات مبهرة مع السيتي على رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.