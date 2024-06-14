مشجع لمانشستر سيتي يحرج غاري نيفيل (فيديو)

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي وهو رقم حصده السيتزينز لأول مرة في تاريخ البريميرليغ، كذلك مدربه بيب غوارديولا بات أول مدير فني يحقق لقب الدوري 4 مرات متتالية في إنجلترا.

وقدم غوارديولا نجاحات مبهرة مع السيتي على رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.