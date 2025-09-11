بعد تمزيقه شباك تونس.. الأهلي المصري يقترب من صفقة خرافية

اقترب النادي الأهلي المصري من إبرام صفقة رائعة خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الإدارة لضم أفضل العناصر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت بداية الأهلي في بطولة الدوري المصري تراجعًا واضحًا، حيث يحتل الفريق المركز الـ13 بحصد 5 نقاط فقط، وخسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز، وهو ما تسبّب في الإطاحة بالإسباني خوسيه ريبيرو، وتولى عماد النحاس المسؤولية "مؤقتًا".

وبحسب ما ذكره تقرير قناة "أون تايم"، فإن يحيى زكريا، الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة، والذي تألق مع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان وسجل هدفًا رائعًا في فوز الفراعنة على حساب تونس ودّيًا، بات قريبًا من الانضمام لصفوف الفريق الأحمر في شهر يناير المقبل، بجانب أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي، وقد نراه أيضًا يرتدي قميص الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وكان وليد خليل، رئيس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، قد أوضح في تصريحات تلفزيونية أن "الأهلي طلب في وقت سابق ضم يحيى زكريا، لكننا رفضنا لأنه لم يكن لدينا بديل له، أما الآن فكل لاعب في الفريق لديه بديل أو اثنان".

وأضاف: "لا نمانع رحيل أي لاعب من غزل المحلة بشرط وجود البديل المناسب وتحقيق الاستفادة المادية".

وكان يحيى زكريا قد انضم إلى منتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.

وتلعب مصر في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.