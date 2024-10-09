"الآسيوي" يرضخ.. 3 خيارات أمام الاستقلال لاستضافة النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود 3 دول مرشحة لاستضافة مباراة النصر السعودي ضد الاستقلال الإيراني المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ من المقرر أن تقام خارج إيران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء، فإن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغ نظيره الإيراني رسميًّا بقرار نقل مباراة الاستقلال أمام النصر السعودي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب محايد، معطيًّا الفرصة للفريق الإيراني باختيار الملعب البديل".

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وأضاف التقرير: "تسارعت الاتصالات مع الاتحاد الآسيوي من قِبل ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، بمتابعة واهتمام من وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لتأمين نقل كل المباريات التي تخوضها الأندية السعودية في إيران، في حال استمرار الظروف المعوقة للعب مباريات كرة قدم بشكل آمن من كل الجوانب".

ومن المقرر أن تقام المباراة التي ستُلعب، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الحالي، في ملعب محايد يجري اعتماده قبل يوم 15 أكتوبر.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي داوود إیکدري، عبر حسابه على منصة "إكس"، فهناك 3 دول مرشحة بالفعل لاستضافة اللقاء، وهي الإمارات وعمان وقطر.

وحقق النصر 4 نقاط في الجولتين الأولى والثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تعادل مع الشرطة العراقي 1-1 ثم فاز على الريان القطري 2-1.