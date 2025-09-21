زوجة محمد صلاح تظهر في مباراة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

حرصت عائلة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على دعمه خلال مواجهة إيفرتون، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من أمام ملعب "آنفيلد" يظهر ماجي صادق، زوجة صلاح وابنتيه "مكة" و"كيان" وهم يدخلون الملعب ويلوحون للجماهير الذين تعرفوا عليهم.

ودائما ما تتواجد عائلة صلاح بجانبه ولكن في آخر مباريات الفريق بالموسم، التي تقام على ملعب "آنفيلد"، حيث ينزلون للملعب ويحتفلون معه بإنجازاته.

وتغلب نادي ليفربول على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة صلاح أساسيا مع الريدز، حيث لعب الدولي المصري لمدة 90 دقيقة ولم يتم استبداله كعادة المدرب آرني سلوت منذ بداية الموسم.

وتألق صلاح في اللقاء، حيث قدم ابن الـ33 عامًا تمريرة حاسمة بشكل رائع سجل منها ريان غرافنبيرخ هدف الريدز الأول في مرمى إيفرتون.

وحصل صلاح على تقييم 6.9، حيث كان الدولي المصري حاضرًا في كل هجمات ليفربول على إيفرتون في المباراة التي لعبت على ملعب آنفيلد.

ولمس النجم المصري الكرة 52 مرة، في حين فقدها 19 مرة، بينما سدد على المرمى مرة واحدة.

وبلغت دقة تمرير صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون بنحو 79%، حيث مرر الدولي المصري 22 تمريرة صحيحة من أصل 28.