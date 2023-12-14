الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

وحجز ناديي باريس سان جيرمان وبورتو البرتغالي آخر مقعدين، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة السادية والختامية مساء اليوم الأربعاء.

وضمن بورتو التأهل رفقة برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة أبطال أوروبا، بعد اكتساح ضيفه شاختار دونتسيك في ختام مباريات دور مجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3.

كما تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وصيفا للمجموعة السادسة.