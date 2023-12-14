الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة
اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2023/2024، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة والأخيرة، مساء الأربعاء.
وحجز ناديي باريس سان جيرمان وبورتو البرتغالي آخر مقعدين، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة السادية والختامية مساء اليوم الأربعاء.
وضمن بورتو التأهل رفقة برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة أبطال أوروبا، بعد اكتساح ضيفه شاختار دونتسيك في ختام مباريات دور مجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3.
كما تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وصيفا للمجموعة السادسة.
الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ – كوبنهاغن
المجموعة الثانية: آرسنال – إيندهوفن
المجموعة الثالثة: ريال مدريد – نابولي
المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد – إنتر ميلان
المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد- لاتسيو
المجموعة السادسة: بروسيا دورتموند – باريس سان جيرمان
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – لايبزيغ
المجموعة الثامنة: برشلونة- بورتو
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
حدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليكون يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر.
وينطلق حفل القرعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت أبوظبي، 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
وتجرى القرعة عن طريق سحب الفرق المصنفة في المركز الأول، ضد الفرق المصنفة في المركز الثاني، وبشرط ألا يلتقي أي فريق متصدر مع فريق آخر من نفس الدولة، أو من نفس المجموعة مرة أخرى.