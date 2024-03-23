أمين غويري يغادر تشكيلة منتخب الجزائر "لظروف عائلية"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، مغادرة المهاجم أمين غويري لتشكيلة المنتخب الأول لظروف عائلية ستمنعه من الاستمرار في معسكر شهر مارس الخاص بالتوقف الدولي لخوض مباريات ودية.

وسجل مهاجم ستاد رين هدفا في فوز الجزائر وديا 3-2 على بوليفيا ضمن سلسلة "فيفا" الودية، أمس الجمعة.