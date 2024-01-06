NBA.. ممفيس غريزليز يهزم لوس أنجليس ليكرز وخسارة دنفر ناغيتس أمام أورلاندو ماجيك

سجل دومانتاس سابونيس ثلاثية مزدوجة للمرة الثانية على التوالي، هذه المرة برصيد 24 نقطة و15 كرة مرتدة و11 تمريرة حاسمة، ليتغلب سكرامنتو كينغز على تورونتو رابتورز 135/130 في دوري السلة الأمريكي.

وتقدم سكرامنتو كينغز بفارق 23 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يفلت منه الفوز بعد أن أهدر إيمانويل كويكلي رمية ثلاثية معادلة المباراة قبل ثانيتين من نهاية المباراة.

وسجل سبعة لاعبين أرقاما مضاعفة لسكرامنتو كينغز الذي سجل 21 رمية ثلاثية بنسبة 55.3% من مسافة بعيدة وفاز للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.