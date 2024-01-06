NBA.. ممفيس غريزليز يهزم لوس أنجليس ليكرز وخسارة دنفر ناغيتس أمام أورلاندو ماجيك
سجل دومانتاس سابونيس ثلاثية مزدوجة للمرة الثانية على التوالي، هذه المرة برصيد 24 نقطة و15 كرة مرتدة و11 تمريرة حاسمة، ليتغلب سكرامنتو كينغز على تورونتو رابتورز 135/130 في دوري السلة الأمريكي.
وتقدم سكرامنتو كينغز بفارق 23 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يفلت منه الفوز بعد أن أهدر إيمانويل كويكلي رمية ثلاثية معادلة المباراة قبل ثانيتين من نهاية المباراة.
وسجل سبعة لاعبين أرقاما مضاعفة لسكرامنتو كينغز الذي سجل 21 رمية ثلاثية بنسبة 55.3% من مسافة بعيدة وفاز للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.
وسجل دي آرون فوكس 24 نقطة، وأضاف كيغان موراي 18 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف هاريسون بارنز 16 نقطة، وأضاف مالك مونك 15 نقطة، وأضاف تري لايلز 12 نقطة، وأضاف كريس دوارتي 10 نقاط.
وتقدم تورونتو رابتورز 129/127 مع بقاء دقيقتين و38 دقيقة على النهاية عندما سجل كويكلي 3 نقاط ليتقدم 13/3، بعد خطأ سابونيس قبل 1:10 من نهاية المباراة، سدد كريس باوتشر رميتين حرتين لتورونتو قبل أن يسجل فوكس هدفًا في حيازة سكرامنتو كينغز التالية.
لم يتأخر الملوك أبدًا بعد تقدمهم في منتصف الربع الأول وانتهوا من التسديد بنسبة 52% من الملعب.
وتقدم سكوتي بارنز وكويكلي على تورونتو رابتورز برصيد 20 نقطة لكل منهما، وسجل كل من باسكال سياكام ودينيس شرودر 18 نقطة، وأنهى كل من آر جيه باريت وجاكوب بويلتل وكريس باوتشر 14 نقطة.
وسجل جارين جاكسون جونيور 31 نقطة، ليحقق فريق ممفيس غريزليز خطوته في الربع الرابع ليهزم مضيفه لوس أنجلوس ليكرز 127/113.
وأضاف جاكسون تسع متابعات وثلاث كتل ليفوز ممفيس غريزليز للمرة الثانية فقط في مبارياته الست الماضية، كما حصل ممفيس غريزليز على 29 نقطة عن طريق ماركوس سمارت الذي أسقط ثماني رميات ثلاثية.
وأحرز ليبرون جيمس 32 نقطة، وأنتوني ديفيس 31 نقطة لصالح لوس أنجلوس ليكرز، الذي خسر أربع مباريات متتالية وتسعا من آخر 11 مباراة.
وخسر دنفر ناغيتس 120/122 أمام مضيفه أورلاندو ماجيك