الخطيب يغامر.. 3 أشياء ترعب جمهور الأهلي من وليد صلاح الدين

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في خطوة مفاجئة رآها كثير من جماهير النادي مغامرة غير محسوبة، وسط مخاوف من أن ينعكس القرار سلبًا على الفريق في واحدة من أكثر المراحل حساسية هذا الموسم.

الأهلي، الذي استغنى قبل أيام عن خدمات مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة، أسند منصب المدير الفني إلى عماد النحاس "مؤقتًا"، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، مع تكليف وليد صلاح الدين بمنصب مدير الكرة، وهو الموقع الإداري الأهم داخل الفريق.

قرار مفاجئ

قرار تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي، فتح بابًا واسعًا للنقاش بين الجماهير والإعلام، إذ يرى البعض أنه رهان محفوف بالمخاطر، نظرًا إلى طبيعة شخصية وليد وتجربته المحدودة في هذا الدور.

الفريق الأحمر خاض أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، فاز في مباراة وحيدة على فاركو، وتعادل في اثنتين، وخسر أمام بيراميدز وصيف بطل الدوري، ما أثار استياء الجماهير التي ضغطت بقوة لإقالة المدرب الإسباني.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، جاء قرار الخطيب تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة ليتفرغ محمد يوسف لمنصب المدير الرياضي، ليضاعف الجدل حول مستقبل الفريق، إذ تتخوف جماهير الأهلي من هذا القرار لعدة أسباب:

1- الهدوء الشديد

جمهور الأهلي اعتاد نموذجًا إداريًا صارمًا وصاحب شخصية قوية في غرفة الملابس مثل سيد عبد الحفيظ.

بالمقابل، يُنظر إلى وليد كشخص هادئ وطيب أكثر مما ينبغي لهذا الدور، وهو ما يثير الشكوك حول قدرته على فرض الانضباط داخل الفريق.

2- غياب النجاحات في منصب مدير الكرة

لم يسبق لوليد أن حقق نجاحات لافتة بصفته مديرًا للكرة أو حتى خاض تجربة قوية في هذا المجال.

هذه النقطة تزيد من مخاوف الجماهير التي ترى أن الفريق بحاجة إلى شخصية تملك خبرة سابقة في إدارة اللاعبين والتعامل مع المواقف الصعبة.

3- نجومية أقل من لاعبي الفريق

على عكس أسماء كبيرة تولت المنصب من قبل، يتمتع وليد بشعبية أقل بين اللاعبين الحاليين، وهو ما قد يؤثر في علاقته بغرفة الملابس وقدرته على السيطرة على نجوم الفريق الكبار، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية.