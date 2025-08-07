لم يستقر.. "الاختيار الأصعب" صداع في رأس ريبيرو قبل مباراة مودرن

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، ما زال يفاضل بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير لحراسة عرين الفريق الأحمر مع قرب انطلاق بطولة الدوري المحلي.

ويواصل الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للموسم الجديد الذي يستهل مشواره فيه بمواجهة مودرن سبورت، يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بعد أن عزز الفريق رقمه القياسي بالفوز باللقب الموسم الماضي للمرة الـ45 في تاريخه.

ويخوض الأهلي منافسات الموسم المقبل تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة خوسيه ريبيرو، الذي حل مكان السويسري مارسيل كولر، وقطع المدرب الإسباني خطوات جيدة على طريق إعداد الفريق الذي اكتسب معنويات عالية عبر نتائجه في المباريات الودية.

وخضع الأهلي لمعسكر تدريبي في مدينة طبرقة التونسية، حرص خلاله ريبيرو على تعزيز التناغم بين عناصر الفريق ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين الشبان الذين أبدوا حماسة كبيرة لتقديم قصارى الجهد والإسهام في قيادة الفريق نحو المزيد من الإنجازات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوم"، إن "ربيبرو لم يستقر على وضع الشناوي أساسيا في المواجهة الأولى بالدوري، ولديه تحفظات كثيرة على الحارس الدولي".

وأضاف: "بينما مصطفى شوبير نال إعجاب ريبيرو في التدريبات والمباريات الودية، ويفكر بشكل جاد في الاعتماد عليه أساسيا خلال الفترة المقبلة".

وتابع المصدر: "كل ما تردد عن عقد جلسة مؤخرًا بين ريبيرو والشناوي للتأكيد له على اللعب أساسيا في مواجهات الدوري أمر غير صحيح على الإطلاق".

وكانت الأيام الماضية، شهدت انتقادات واسعة بالنسبة لمحمد الشناوي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، والمطالبة بالاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي بالفريق في الموسم الجديد.