تحديد السعر المبدئي لسرير رونالدو في سلوفينيا

لم ينجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دعم سجله التهديفي التاريخي مع منتخب بلاده، وذلك في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب سلوفينيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، إلا أنه ترك أثره القوي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا بعد المباراة.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، عرضت إدارة الفندق الذي أقام فيه منتخب البرتغال، أواخر شهر مارس الماضي، في سلوفينيا، السرير الذي نام عليه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للبيع في مزاد خيري ستخصص عائداته للأعمال والأنشطة الاجتماعية.

وتم تحديد السعر المبدئي للسرير الذي نام عليه رونالدو خلال إقامة منتخب البرتغال في سلوفينيا، بمبلغ 4300 جنيه إسترليني وفق المصادر ذاتها.

واستضافت سلوفينيا نظيرتها البرتغال في مباراة ودية في ليوبليانا، يوم 26 مارس الماضي، وانتهت المواجهة التي كانت تحمل الرقم 205 للمهاجم البالغ من العمر 39 عامًا، على نتيجة التعادل دون أهداف.

يشار إلى أن رونالدو (128 هدفًا مع البرتغال) دخل في سجال حاد مع حكم المباراة بدعوى أنه لم يحتسب ركلتي جزاء لفائدته بحسب زعمه.