كشفت تقارير إعلامية عن وجود أزمة داخل أروقة نادي النصر السعودي، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق، مساء السبت، في مواجهة الهلال بنهائي كأس السوبر السوبر السعودي.

وتلقى النصر هزيمة من الهلال برباعية مقابل هدف واحد، في نهائي كأس السوبر، ليتوج "الزعيم" باللقب.

ووفقا لما ذكره برنامج "سكوب"، من خلال مصادر، فهناك خلاف حدث بين إبراهيم المهيدب، رئيس النادي وغويدو فينغا، الرئيس التنفيذي، بسبب حال الفريق، وطالب رئيس النادي لجنة الاستدامة بإقالة كاسترو، مدرب الفريق، والتعاقد مع لاعبين أجانب، وأنه حال تم تجاهل مطالبه قد يستقيل من رئاسة العالمي".

وتضاربت التقارير من خسارة الأمس بشأن إمكانية إقالة البرتغالي كاسترو، ففي الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن المدرب سيرحل، نفى الإعلامي عبد العزيز العصيمي أنباء إقالة كاسترو عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث غرد قائلًا: "لم تتم أي إقالة حتى الآن للسيد كاسترو".

ويتولى كاسترو تدريب النصر منذ مطلع الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في 50 مباراة، حقق الفوز في 35، وتعادل في 6، وخسر في 9 مباريات.